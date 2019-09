Blanár: Pri menovaní sudcov ÚS by mali byť zohľadnené aj získané hlasy

Juraj Blanár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 29. septembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala pri menovaní ústavných sudcov prihliadať na počet hlasov, ktoré jednotliví kandidáti v parlamente od poslancov dostali. Naznačil to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Spoludiskutujúci skôr zdôraznili nezávislosť prezidentky pri rozhodnutí.Blanár vyhlásil, že je zvedavý na to, ako bude Čaputová postupovať.poznamenal. ",“ dodal.Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška si myslí, že prezidentka si so svojimi poradcami nastaví svoje kritériá, podľa ktorých sa rozhodne.zdôraznil.Podľa predseda hnutia Sme rodina Borisa Kollára je počet hlasov pre kandidátov parametrom, ktorý možno vziať do úvahy, určite by však nemal byť podmienkou pre Čaputovej rozhodnutie.upozornil.Nezaradený poslanec a podpredseda strany SPOLU–občianska demokracia Jozef Mihál zdôraznil, že poslanci nemajú čo prezidentke v médiách naznačovať, čo by mala zohľadňovať.zdôraznil.