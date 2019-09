V rakúskych voľbách už hlasovali aj exkancelár Kurz a prezident

Na snímke bývalý rakúsky kancelár a líder ÖVP Sebastian Kurz prichádza s priateľkou Susanne Thierovou do volebnej miestnosti počas predčasných parlamentných volieb vo Viedni 29. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 29. septembra (TASR) - V nedeľňajších parlamentných voľbách v Rakúsku odovzdal svoj hlas bývalý kancelár a predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Informovala o tom spravodajská televízia OE24.Kurz odvolil v 12. viedenskom obvode Meidling o 11.30 h spolu so svojou partnerkou Susanne Thierovou. Kurz, ktorého citovala agentúra APA, je podľa vlastných slov plný nádeje a optimizmu, že vo voľbách zvíťazí. Jeho ďalším cieľom je zabrániť tomu, aby sa proti nemu a jeho strane ÖVP vytvorila väčšina. Ku svojim preferenciám, čo sa týka potenciálnych koaličných partnerov, sa Kurz po odovzdaní svojho hlasu vyjadriť nechcel.V treťom viedenskom obvode odvolil v rovnakom čase ako Kurz aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, ktorého sprevádzala jeho manželka Doris Schmidauerová. Prezident zdôraznil, že po voľbách nebude vytvárať "nijaký časový nátlak", čo sa týka zostavovania novej vlády. Za kľúčové témy koaličných rokovaní označil Van der Bellen vzdelávanie, ochranu klímy, bezpečnostné otázky a armádu.Ako prvá z vrcholových politikov odovzdala svoj hlas o 9.30 h v prvom viedenskom obvode predsedníčka opozičnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová. Tá pripomenula, že jej strana viedla úspešný predvolebný súboj a priniesla návrhy riešenia mnohých problémov. Ako dodala, je v rukách voličov, aby zabránili pokračovaniu tyrkysovo-modrej koalície ÖVP so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).O hodinu neskôr o 10.30 h odvolil spolu so svojou manželkou v obci Pinkafeld v spolkovej krajine Burgenland aj šéf krajne pravicovej FPÖ Norbert Hofer. Na otázku novinárov, či volebnému výsledku FPÖ uškodia nedávne škandály okolo financovania jeho strany a podozrení zo sprenevery, z ktorej je obvinený bývalý šéf FPÖ Heinz-Christian Strache, Hofer uviedol: "Som zvyknutý na to, že si vo svojom ruksaku nesiem niekoľko kameňov". Ako dodal, v nasledujúcich týždňoch chce z FPÖ vytvoriť modernú, pravicovo-konzervatívnu stranu. Volebné miestnosti sa zatvárajú o 17.00 h. Prvé odhady výsledkov predčasných parlamentných volieb na základe exit pollov ponúkne spravodajská televízia OE24 tesne pred 17.00 h. Následne ohlási predbežné konečné výsledky minister vnútra Wolfgang Peschorn. Tie však ešte nebudú zahŕňať približne pätinu hlasov voličov odovzdaných poštou. Ako uvádza ministerstvo vnútra, vydaných bolo totiž rekordných vyše milión voličských preukazov. Sčítavanie hlasov voličov zaslaných poštou bude prebiehať v pondelok, a vo štvrtok sa budú zrátavať aj zvyšné hlasy, ktoré ľudia odovzdali mimo svojich pôvodných volebných obvodov, ako napísal denník Die Presse. Definitívne oficiálne výsledky budú zverejnené 16. októbra po zasadnutí rakúskej volebnej komisie.Predčasné parlamentné voľby sa konajú po tom, ako škandál okolo takzvaného videa z Ibizy viedol v máji k rozpadu vládnucej koalície Kurzovej ÖVP a pravicovo-populistickej FPÖ. Kompromitujúci videozáznam, nakrútený tajne na španielskom ostrove Ibiza, totiž zachytil dnes už expredsedu FPÖ a bývalého vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu. Strache údajnej príbuznej jedného ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k úspechu.Strache po tomto škandále odstúpil z postu vicekancelára, na čo Kurz odvolal ministra vnútra, Stracheho spolustraníka Herberta Kickla. Koaličnú vládu následne opustili aj zvyšní ministri z FPÖ a parlament neskôr aj s podporou FPÖ vyslovil Kurzovi nedôveru. Moci v krajine sa nakoniec ujala začiatkom júna úradnícka vláda, ktorej predsedá ako dočasná kancelárka bývalá sudkyňa Ústavného súdu Brigitte Bierleinová.