 Z domova

01. novembra 2025

Blanár pricestoval do Egypta, priviezol so sebou takmer dve tony humanitárnej pomoci – FOTO


1.11.2025 (SITA.sk) -







Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pricestoval do Egypta, absolvuje tam pracovné rokovania s predstaviteľmi vlády, podpíše medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci a zúčastní sa aj na otvorení Veľkého egyptského múzea.


Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Blanár so sebou do Káhiry priviezol aj takmer dvojtonovú humanitárnu zásielku zdravotníckeho materiálu pre civilistov z Pásma Gazy a Sudánu. Egypt im totiž poskytuje na svojom území zdravotnú pomoc.



Pomoc v hodnote 49-tisíc eur


Blanár spresnil, že ide o tretí balík materiálnej humanitárnej pomoci určenej pre egyptské ministerstvo zdravotníctva. SR humanitárnu pomoc doručuje prostredníctvom spolupráce ministerstva vnútra a rezortu diplomacie, letky ministerstva vnútra a Správy štátnych hmotných rezerv SR.


„Egypt je strategickým partnerom v regióne, kde poskytuje pomoc civilistom postihnutým vojnovými konfliktmi v Gaze, v Sudáne, ale tiež v Líbyi. Týmto ľuďom zabezpečuje okrem iných základných potrieb prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je pre nich životne dôležitá,“ uviedol Blanár s tým, že Slovensko je v tejto oblasti dôležitým partnerom.


Logisticky to zabezpečili tak, aby mohol minister v rámci pracovnej cesty súčasne doručiť aj zásielku zdravotníckeho materiálu. „Aktuálne ide o balíky v celkovej hmotnosti 1,8 tony v hodnote 49-tisíc eur. Súčasťou sú zásoby chirurgických rukavíc, chirurgické šitie, bandasky na vodu, solárne lampy a ešusy,“ spresnil minister.



Rokovania s egyptskými predstaviteľmi


Blanár v Káhire absolvuje aj rokovanie s ministrom zahraničných vecí, emigrácie a Egypťanov žijúcich v zahraničí Egyptskej arabskej republiky Badrom Abdelattym. V mene SR Blanár podpíše Medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Egyptom s ministerkou plánovania, hospodárskeho rozvoja a medzinárodnej spolupráce Egyptskej arabskej republiky Raniou al-Mašatovou.



Blanár sa zúčastní aj na slávnostnom otvorení Veľkého egyptského múzea v Káhire, ktoré je jedným z najvýznamnejších kultúrnych projektov súčasnosti.








Slovensko a Egypt posilňujú ekonomické vzťahy


Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár podpísal v Káhire Medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou s egyptskou ministerkou pre plánovanie, ekonomický rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Raniou al-Mašatovou. Dokument je podľa Blanára významným krokom v posilnení slovensko-egyptských vzťahov v oblasti ekonomiky.



„V snahe posilniť aktivity ekonomickej diplomacie SR, ktoré majú priamy pozitívny dopad na našu ekonomiku, zintenzívňujeme dialóg s krajinami nachádzajúcimi sa v regiónoch, kde rastie potenciál, kde majú slovenskí podnikatelia záujem rozvíjať svoje aktivity. Jedným z nich je globálny Juh vrátane afrických krajín, v rámci ktorých má pre nás Egypt dôležité postavenie,“ povedal Blanár s tým, že zámerom je zdynamizovať vzájomnú slovensko-egyptskú obchodnú výmenu. Tá minulý rok dosiahla 342 miliónov eur.



Dohoda otvára nové možnosti pre slovenské firmy


Rezort diplomacie spresnil, že dohoda o hospodárskej spolupráci sa zameriava na podporu spolupráce na vládnej a profesijnej úrovni s cieľom vymieňať si informácie, expertné skúsenosti, podporovať investičné aktivity prostredníctvom zakladania spoločných podnikov, účasti podnikateľov na veľtrhoch a výstavách či obojstranných návštevách obchodných delegácií.


Jedným z konkrétnych výstupov bude podľa slov Blanára zriadenie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu. Tá sa bude stretávať raz ročne na slovenskom alebo egyptskom území. „Takýmto spôsobom vieme adresnejšie a efektívnejšie podporiť vzťahy v oblasti obchodu, investícií, inovácií či energetiky a prispieť tak k intenzívnejšiemu zapojeniu slovenských firiem do perspektívnych projektov na egyptskom trhu,“ spresnil minister.












