Sobota 1.11.2025
|Denník - Správy
Podnikateľ Sergej Salmanov chcel podľa obžaloby od štátu vylákať milióny, pred súd pôjde vo februári
Tagy: Podvod Súdny proces Súdy
Špecializovaný trestný súd vytýčil na koniec februára 2026 na pracovisku v Banskej Bystrici začiatok súdneho procesu s podnikateľom Sergejom Salmanovom. ...
1.11.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na koniec februára 2026 na pracovisku v Banskej Bystrici začiatok súdneho procesu s podnikateľom Sergejom Salmanovom. Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín na neho podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu pre zločin podvodu v štádiu pokusu.
„S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike,“ informovala trenčianska prokuratúra.
Dotyčný podľa nej zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti.
Najvyšší súd SR v marci 2023 potvrdil vinu podnikateľov Sergeja a Alexandra Salmanovcov z podplácania. Potvrdil tak verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý ešte v decembri 2020 v opakovanom procese uznal Sergeja a jeho syna Alexandra za vinných z podplácania šéfa daňovákov z Dunajskej Stredy.
V tejto súvislosti obžalovanému Sergejovi uložil trest vo výške sedem rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Tiež mal zaplatiť finančný trest 15-tisíc eur. Alexandrovi súd vymeral trest šesť rokov väzenia rovnako v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zaplatiť mal finančný trest vo výške 10-tisíc eur.
Súd však zároveň v rámci rozsudku žalovaný skutok „podčlenil” do prípadu, v rámci ktorého boli otec a syn už v minulosti uznaní za vinných a v danom prípade im boli uložené rovnaké tresty, ktoré už mali odsedené.
V roku 2015 pritom v rovnakom prípade súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok. Vec však na ŠTS vrátil dovolací senát Najvyššieho súdu SR v septembri 2020. NS SR vtedy konštatoval, že v prípade bol porušený zákon v prospech obžalovaných.
Podľa obžaloby si v tomto prípade Sergej a Alexander Salmanovci v apríli a máji 2010 zabezpečili neoprávnené vyplatenie nadmerných odpočtov DPH vo výške 443-tisíc eur. Za desaťpercentnú províziu mal vyplatenie zabezpečiť bývalý riaditeľ Daňového úradu v Dunajskej Strede Dušan Klvaňa.
Podnikatelia Alexander Salmanov a jeho otec Sergej Salmanov si v apríli 2015 v inej kauze na NS SR vypočuli právoplatný rozsudok, ktorým ich súd uznal vinnými z podplácania bývalej riaditeľky Daňového úradu v Šamoríne Márie Zákalovej. NS SR tak potvrdil verdikt ŠTS z roku 2014.
Podnikatelia podľa obžaloby Zákalovej sľúbili za vybavenie bezproblémového vyplácania vrátenej DPH desať percent z uplatnených odpočtov. Odmenu jej v decembri 2010 vypočítali na 290-tisíc eur, Mária Zákalová napokon dostala 40-tisíc eur v hotovosti. Zvyšných 250-tisíc eur nechala na ďalšie zhodnotenie u podnikateľov s tým, že si ich môže kedykoľvek vyžiadať.
Sergej dostal v tomto prípade trest sedem rokov, syn Alexander šesťročný trest. Obaja si ich mali odpykať vo väznici s minimálnym stupňom stráženia. Alexandra z výkonu trestu podmienečne prepustili v roku 2017, jeho otca začiatkom roka 2018.
Alexander takisto aktuálne čelí súdnemu procesu, ktorý sa týka založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov.
Zdroj: SITA.sk
