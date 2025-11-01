Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

01. novembra 2025

Podnikateľ Sergej Salmanov chcel podľa obžaloby od štátu vylákať milióny, pred súd pôjde vo februári


Špecializovaný trestný súd vytýčil na koniec februára 2026 na pracovisku v Banskej Bystrici začiatok súdneho procesu s podnikateľom Sergejom Salmanovom. ...



spis 3 b 676x470 1.11.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na koniec februára 2026 na pracovisku v Banskej Bystrici začiatok súdneho procesu s podnikateľom Sergejom Salmanovom. Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín na neho podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu pre zločin podvodu v štádiu pokusu.


„S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike,“ informovala trenčianska prokuratúra.

Antedatované dokumenty


Dotyčný podľa nej zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti.

Najvyšší súd SR v marci 2023 potvrdil vinu podnikateľov Sergeja a Alexandra Salmanovcov z podplácania. Potvrdil tak verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý ešte v decembri 2020 v opakovanom procese uznal Sergeja a jeho syna Alexandra za vinných z podplácania šéfa daňovákov z Dunajskej Stredy.

V tejto súvislosti obžalovanému Sergejovi uložil trest vo výške sedem rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Tiež mal zaplatiť finančný trest 15-tisíc eur. Alexandrovi súd vymeral trest šesť rokov väzenia rovnako v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zaplatiť mal finančný trest vo výške 10-tisíc eur.

Súd však zároveň v rámci rozsudku žalovaný skutok „podčlenil” do prípadu, v rámci ktorého boli otec a syn už v minulosti uznaní za vinných a v danom prípade im boli uložené rovnaké tresty, ktoré už mali odsedené.

Porušenie zákona v prospech obžalovaných


V roku 2015 pritom v rovnakom prípade súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok. Vec však na ŠTS vrátil dovolací senát Najvyššieho súdu SR v septembri 2020. NS SR vtedy konštatoval, že v prípade bol porušený zákon v prospech obžalovaných.

Podľa obžaloby si v tomto prípade Sergej a Alexander Salmanovci v apríli a máji 2010 zabezpečili neoprávnené vyplatenie nadmerných odpočtov DPH vo výške 443-tisíc eur. Za desaťpercentnú províziu mal vyplatenie zabezpečiť bývalý riaditeľ Daňového úradu v Dunajskej Strede Dušan Klvaňa.

Podnikatelia Alexander Salmanov a jeho otec Sergej Salmanov si v apríli 2015 v inej kauze na NS SR vypočuli právoplatný rozsudok, ktorým ich súd uznal vinnými z podplácania bývalej riaditeľky Daňového úradu v Šamoríne Márie Zákalovej. NS SR tak potvrdil verdikt ŠTS z roku 2014.

Odmena vo výške 290-tisíc eur


Podnikatelia podľa obžaloby Zákalovej sľúbili za vybavenie bezproblémového vyplácania vrátenej DPH desať percent z uplatnených odpočtov. Odmenu jej v decembri 2010 vypočítali na 290-tisíc eur, Mária Zákalová napokon dostala 40-tisíc eur v hotovosti. Zvyšných 250-tisíc eur nechala na ďalšie zhodnotenie u podnikateľov s tým, že si ich môže kedykoľvek vyžiadať.

Sergej dostal v tomto prípade trest sedem rokov, syn Alexander šesťročný trest. Obaja si ich mali odpykať vo väznici s minimálnym stupňom stráženia. Alexandra z výkonu trestu podmienečne prepustili v roku 2017, jeho otca začiatkom roka 2018.

Alexander takisto aktuálne čelí súdnemu procesu, ktorý sa týka založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov.


Zdroj: SITA.sk - Podnikateľ Sergej Salmanov chcel podľa obžaloby od štátu vylákať milióny, pred súd pôjde vo februári © SITA Všetky práva vyhradené.

