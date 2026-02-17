Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.2.2026
 Meniny má Miloslava
17. februára 2026

Blanár prijal ministerku zahraničia Palestínskeho štátu, zamerali sa na diskusiu o mierových iniciatívach – VIDEO, FOTO


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Trumpova Rada mieru

Slovenská republika prijala pozvanie prostredníctvom pozície pozorovateľa v novovznikajúcej Rade mieru. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí ...



699473fb38a55257702412 676x451 17.2.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika prijala pozvanie prostredníctvom pozície pozorovateľa v novovznikajúcej Rade mieru. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár po utorkovom rokovaní s ministerkou zahraničných vecí a krajanov Palestínskeho štátu Varsen Aghabekjanovou Šáhínovou. Šéf slovenskej diplomacie bude na jej historicky prvom zasadnutí zastupovať predsedu vlády Roberta Fica už vo štvrtok 19. februára.


Blanár pripomenul, že Slovenská republika naďalej presadzuje spravodlivé a komplexné riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu na základe dvojštátneho riešenia.

Odsúdenie útoku Hamasu


"Jasne zastávame stanoviská, ktoré hovoria o dodržiavaní medzinárodného práva, lebo to jediné nám môže zabezpečiť stabilitu s cieľom dosiahnuť dvojštátne riešenie v izraelsko-palestínskej otázke. V súčasnosti vidíme ako jedinú iniciatívu, ktorá môže priniesť mierové usporiadanie, komplexný plán predstavený administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento plán bol podporený dvoma rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov – predovšetkým rezolúciou č. 2803," priblížil Blanár a zdôraznil, že Slovenská republika sa nepripojí k Rade mieru ako člen, prijala však pozvanie zúčastňovať sa na jej činnosti v pozícii pozorovateľa.

V nadväznosti na diskusiu o mierových iniciatívach obaja partneri odsúdili teroristický útok Hamasu, ktorý sa udial na izraelskom teritóriu. "Zhodli sme sa, že druhá strana má právo na odvetu, ale všetko musí byť v súlade s medzinárodným humanitárnym právom," apeloval šéf slovenskej diplomacie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ocenenie podpory


Ministerka zahraničných vecí Palestínskeho štátu ocenila politiku SR pri podpore palestínskeho národa, ako aj slovenskú humanitárnu pomoc. Minister Blanár potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v podpore, ktorá od vypuknutia konfliktu presiahla 670-tisíc eur vo forme finančnej či materiálnej pomoci a tiež prostredníctvom medicínskych evakuácií z Pásma Gazy.

SR zrealizovala doposiaľ osem takýchto špecializovaných letov a počas nich prepravila takmer 200 civilistov vrátane 55 ťažko chorých detských pacientov. Významnou súčasťou pomoci palestínskemu obyvateľstvu bol zároveň finančný príspevok Svetovému potravinovému programu vo výške 100-tisíc eur.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR popri tom zabezpečilo asistovaný príchod deviatich palestínskych študentov z Pásma Gazy na Slovensko, ktorí sa v súčasnosti vďaka štipendiám vlády SR pripravujú na štúdium prevažne medicínskych odborov.

Poskytovanie štipendií je podľa šéfa slovenskej diplomacie jedným zo spôsobov, akými sa Slovensko snaží pomôcť pri obnove vojnou zasiahnutého regiónu a prispieť k budovaniu ľudských kapacít. Slovenská republika má podľa Blanára záujem pokračovať aj v kultúrnych výmenách s cieľom vytvárania pevného základu budúcej slovensko-palestínskej spolupráce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Blanár prijal ministerku zahraničia Palestínskeho štátu, zamerali sa na diskusiu o mierových iniciatívach – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

