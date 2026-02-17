|
Utorok 17.2.2026
Meniny má Miloslava
Denník - Správy
17. februára 2026
Bratislavskí starostovia nesúhlasia s kritikou ombudsmana Dobrovodského k voľbám do zastupiteľstva
Starostovia mestských častí Bratislavy nesúhlasia s kritikou ombudsmana k voľbám do bratislavského zastupiteľstva. Vyplýva to zo stanoviska predsedu ...
17.2.2026 (SITA.sk) - Starostovia mestských častí Bratislavy nesúhlasia s kritikou ombudsmana k voľbám do bratislavského zastupiteľstva. Vyplýva to zo stanoviska predsedu Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy Martina Chrena. Starostovia nesúhlasia s kritikou Zákona o Bratislave, ktorý na Ústavnom súde napadol Verejný ochranca práv.
Kritika sa týka volieb do mestského zastupiteľstva, ktoré podľa ombudsmana nie sú v súlade s demokratickými princípmi, keďže aj najmenšie mestské časti majú podľa zákona garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský vo svojom podaní na Ústavný súd konštatuje, že voľby do bratislavského mestského parlamentu nerešpektujú princíp "jeden človek – jeden hlas", keďže v malých mestských častiach stačí na zvolenie za mestského poslanca pár sto hlasov, zatiaľ poslanec vo väčších mestských častiach ich na zvolenie do rovnakého zastupiteľstva potrebuje získať až niekoľko tisíc.
Podľa bratislavských starostov, ktorí sú združení v Regionálnom združení mestských častí Bratislavy, je dôležité, aby aj najmenšie mestské časti mali garanciu, že budú v mestskom parlamente zastúpené.
"Pri zrušení princípu, že každá mestská časť má aspoň jedného mestského poslanca, by sa takmer s istotou stalo, že najmenšie mestské časti – ako Devín či Čunovo – by v bratislavskom mestskom zastupiteľstve neboli vôbec reprezentované," upozorňujú starostovia.
Vo väčšine prípadov pritom ide o bývalé samostatné obce, ktoré mali vlastný majetok a k Bratislave boli pričlenené až následne. "Princíp, že každá samostatná územná jednotka má mať svojho voleného zástupcu, je pri určovaní volebného systému na celom svete rovnako bežný ako princíp pomerného zastúpenia," dodávajú.
Na svojom pravidelnom zasadnutí sa starostovia bratislavských mestských častí rovnako zhodli na potrebe riešenia problému s odťahmi autovrakov, ktoré zabezpečuje štát. Z dôvodu naplnenosti kapacity parkovísk, na ktoré sú vraky odťahované, však vyčistenie ulíc od odstavených vozidiel trvá viac ako pol roka, čo starostovia považujú za neudržateľný stav.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavskí starostovia nesúhlasia s kritikou ombudsmana Dobrovodského k voľbám do zastupiteľstva © SITA Všetky práva vyhradené.
