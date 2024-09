Blanár prijal paralympijských medailistov po návrate z Paríža. Minister je hrdý na výsledky, ktoré dosiahli (foto)

Odkaz olympijských a paralympijských hier

11.9.2024 (SITA.sk) - Zástupcov slovenských paralympionikov , ktorí na 17. paralympijských hrách v Paríži vybojovali tri zlaté a dve strieborné medaily, prijal v utorok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí "Som hrdý na výsledky, ktoré ste dosiahli a ktoré hovoria sami za seba. Blahoželám všetkým, ktorí sa paralympiády zúčastnili spolu s podporným tímom. Bojovali ste, dali zo seba to najsilnejšie a o tom je šport," povedal na stretnutí Blanár.Rešpekt a úctu si podľa neho zaslúži každý člen paralympijskej výpravy – od športovcov až po realizačný tím. Športovcov na tohtoročnej paralympiáde podporil Blanár aj osobne v Paríži, kde minulý týždeň navštívil viaceré športoviská.Šéf slovenskej diplomacie zároveň upozornil na odkaz olympijských a paralympijských hier."Zmysel je nielen v spájaní sa v športe, ale tiež v symbolike, ktorá začala ešte v Grécku, keď olympijské hry šírili výzvu, aby sa počas ich konania nebojovalo, prestali rinčať zbrane a aby nastal mier. Bohužiaľ, ako keby sa táto hodnota olympijských hier vytratila," poukázal.Ako ďalej uviedol, história počiatkov paralympiády siaha do roku 1948, kedy po druhej svetovej vojne začali súťažiť vojnoví veteráni na vozíčkoch. Rezort diplomacie slovenským paralympionikom poskytol priestory na veľvyslanectve SR v Paríži, vyčlenil špeciálneho olympijského atašé a zabezpečil tiež mnoho ďalších podporných úloh."Rezort diplomacie prispel nie malou mierou k tak úspešnému priebehu našej reprezentácie. Aj takouto formou naši športovci vnímajú, že nereprezentujú len seba, svoj región, príbuzných a blízkych, Slovenský paralympijský výbor, ale v prvom rade reprezentujú Slovensko, a to je dôležité," zdôraznil predseda Slovenského paralympijského výboru Slovensko reprezentovalo na paralympiáde v Paríži 26 športovcov. Slovenskí reprezentanti získali tri zlaté medaily: Veronika Vadovičová v parastreľbe, Ján Riapoš a Peter Lovaš vo štvorhre parastolného tenisu a Jozef Metelka v paracyklistike.Dva strieborné úspechy si pripísali športoví parastrelci Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský . V celkovom poradí sa Slovenská republika umiestnila na 35. mieste zo 168 tímov. V streleckom hodnotení sa Slovensko stalo štvrtou najúspešnejšou krajinou.