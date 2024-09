MOV prichádza o top sponzora, japonský Panasonic sa rozhodol stiahnuť

Neuviedla konkrétne dôvody

10.9.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť Panasonic na konci roka ukončí svoje sponzorstvo Medzinárodného olympijského výboru (MOV) . Ide o jednu z 15 firiem, ktoré sú tzv. top sponzormi výboru. Hoci hodnota tohto partnerstva nie je známa, sponzori počas štvorročného cyklu podporujú MOV sumou viac nežPanasonic sa stal sponzorom MOV ešte v roku 1987 a od roku 2014 rozšíril spoju podporu aj na paralympijské hry. Spoločnosť neuviedla konkrétne dôvody svojho rozhodnutia, spomenula však, že tento krok súvisí s pravidelným "prehodnocovaním spôsobu, ako by sa sponzorstvá mali vyvíjať“.Ďalšia japonská spoločnosť z uvedenej pätnástky Toyota neponúkla žiadne nové informácie týkajúce sa svojho pokračujúceho sponzorstva.„Toyota podporuje olympijské a paralympijské hnutia od roku 2015 a bude v tom pokračovať,“ uviedla firma vo vyhlásení. Toyota mala zazmluvnené sponzorstvo v hodnote 835 miliónov dolárov, čo po oznámení z roku 2015 predstavovalo najväčší kontrakt MOV. Zmluva pokrývala štyri olympiády od ZOH 2018 v Pjongčangu po OH a PH v Paríži 2024.Japonskí partneri sa začínajú odkláňať od olympijských hier pravdepodobne v dôsledku ročného odkladu usporiadania olympiády v Tokiu 2020.Pandemické "oneskorenie" znížilo viditeľnosť sponzorov, nakoľko divákom nebolo umožnené navštíviť športoviská, čo zvýšilo náklady a odhalilo množstvo korupčných škandálov okolo hier. Tretí japonský sponzor Bridgestone uviedol, že „nič ešte nie je rozhodnuté“.Definitíva síce nie je známa, ale Toyota možno zostane medzi partnermi pre paralympijské hry. Medzi TOP sponzorov MOV patria napríklad aj ABInBev, Airbnb Alibaba , Allianz, Atos Omega , P&G, Samsung či Visa Podľa japonských médií boli zástupcovia Toyoty nespokojní s tým, ako MOV využíva sponzorské peniaze, pričom tvrdila, že financie "neboli efektívne použité na podporu športovcov a propagáciu športov".Japonsko na organizáciu OH v Tokiu v lete 2021 oficiálne minulo približne, pričom najmenej polovica z tejto sumy pochádzala z verejných zdrojov. Vládny audit naznačuje, že skutočné náklady boli až dvakrát vyššie. Príspevok MOV predstavoval približneOlympijské hry v Tokiu boli poznačené korupčnými škandálmi v súvislosti s miestnymi sponzorstvami a prideľovaním kontraktov. Veľká japonská marketingová a PR spoločnosť Dentsu získala rekordnýchna miestnych sponzorstvách. Francúzska prokuratúra tiež vyšetrovala údajné kupovanie hlasov v pri rozhodnutí MOV z roku 2013 prideliť organizáciu OH 2020 práve Tokiu.V štvorročnom cykle končiacom OH v Tokiu dosiahol MOV príjmy vo výškeúdaje za cyklus končiaci OH v Paríži ešte nie sú známe.Elitní sponzori MOV v uvedenom období zaplatili viac neža očakáva sa, že táto suma v nasledujúcom cykle dosiahne