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29. septembra 2026
Blanár rokoval s nemeckým ministrom zahraničia. Témou bola bezpečnosť, ekonomika aj budúcnosť EÚ – FOTO
Minister Juraj Blanár zdôraznil významné obchodné väzby medzi Slovenskom a Nemeckom. Slovensko a Nemecko sa zhodli na spoločnom záujme o stabilnú, bezpečnú a konkurencieschopnú Európu, schopnú ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Minister Juraj Blanár zdôraznil významné obchodné väzby medzi Slovenskom a Nemeckom.
Slovensko a Nemecko sa zhodli na spoločnom záujme o stabilnú, bezpečnú a konkurencieschopnú Európu, schopnú reagovať na meniace sa geopolitické a ekonomické podmienky. Medzi hlavné témy rokovania ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraja Blanára a ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johanna Davida Wadephula, ktoré sa konalo v Bratislave, patrili bilaterálne vzťahy, budúci rozpočet Európskej únie a jej konkurencieschopnosť, ako aj aktuálne bezpečnostné a zahraničnopolitické otázky. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Minister Juraj Blanár zdôraznil významné obchodné väzby medzi Slovenskom a Nemeckom. "Som rád, že som mohol v Bratislave privítať ministra Johanna Wadephula na jeho prvej pracovnej návšteve Slovenska od nástupu do funkcie, ktorá vytvorila priestor na ďalšie posilňovanie nášho partnerstva. Nemecko je naším najvýznamnejším obchodným partnerom – viac ako 20 % slovenského exportu smeruje na nemecký trh a vzájomná obchodná výmena presahuje 38 miliárd eur."
Podotkol, že dôležitú časť hospodárskych väzieb tvoria automobilový priemysel, elektronika a ďalšie priemyselné odvetvia. "Nemecko zároveň patrí medzi najväčších zahraničných investorov na Slovensku, pričom jeho investície presiahli hodnotu 5 miliárd eur," povedal šéf slovenskej diplomacie.
Silná ekonomická prepojenosť sa tiež premieta do spoločného záujmu o posilnenie konkurencieschopnosti EÚ. Ministri diskutovali o vysokých cenách energií, nákladoch spojených s transformáciou priemyslu, emisných povolenkách a budúcnosti automobilového priemyslu.
Juraj Blanár uviedol, že Slovensko a Nemecko budú riešiť tieto otázky aj prostredníctvom širšej európskej diskusie, vrátane videokonferencie Priateľov konkurencieschopnosti, na ktorej sa 6. októbra 2026 zúčastní predseda vlády SR Robert Fico.
Na tému konkurencieschopnosti nadviazala diskusia o postavení EÚ v globálnej ekonomike a jej schopnosti konkurovať Spojeným štátom americkým a Číne. Šéf slovenskej diplomacie poukázal na potrebu vyváženej obchodnej politiky, ktorá chráni európsky trh, no nevedie k protekcionizmu ani obchodným konfliktom. "Pri vzťahoch s Čínou zostáva dôležité zachovať obchodné väzby a dbať na ich vyváženosť," doplnil Blanár.
Ministri sa venovali aj rokovaniam o Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034. "Rešpektujeme pozíciu Nemecka v otázke výdavkov európskeho rozpočtu a sme pripravení na konštruktívny dialóg. Našimi prioritami zostávajú silná kohézna a spoločná poľnohospodárska politika a s nemeckou stranou nachádzame spoločný postoj proti zastropovaniu podpory pre jednotlivé poľnohospodárske podniky," povedal Blanár.
Zároveň vyzdvihol spoločný postoj na podporu ďalšieho rozširovania EÚ na základe zásluhovosti kandidátskych štátov, ktoré musia dodržiavať rovnaké pravidlá bez skratiek a výnimiek.
Bezpečnostné témy boli ďalším významným bodom rokovania. Ministri rozoberali spoluprácu v rámci Severoatlantickej aliancie, posilňovanie obranyschopnosti a reakciu na hybridné hrozby.
"Zopakoval som náš postoj k incidentu s dronom v Lipsku, ktorý sme po vyšetrení nemeckými orgánmi odsúdili a vyjadrili nemeckým partnerom solidaritu. Akýkoľvek hybridný útok voči členskému štátu EÚ alebo NATO je pre nás absolútne neprijateľný. Je to narušenie teritoriálnej integrity a v tom musíme byť jednotní. Zároveň sa zhodneme, že je potrebné k týmto útokom pristupovať s chladnou hlavou, aby sme nenaskočili na provokáciu, ktorá by mohla iniciovať niečo, čo nikto z nás nechce," poukázal Juraj Blanár.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine minister zopakoval postoj Slovenska, ktorý od začiatku odsudzuje porušovanie medzinárodného práva a územnej celistvosti Ukrajiny. Apeloval tiež na pokračovanie mierového a diplomatického riešenia konfliktu.
Spomenul stretnutie nemeckého ministra s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom počas 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a informoval o pripravovanej slovensko-ruskej medzivládnej komisii, kde Slovensko chce rokovať o otázkach nepodliehajúcich sankciám, vrátane energetiky či ochrany slovenských ekonomických záujmov.
"Podstatou diplomacie je udržiavať dialóg aj s partnermi, s ktorými sa vo všetkých otázkach nezhodujeme. Je dôležité zachovať komunikačné kanály a otvorene komunikovať naše postoje, a to i voči Ruskej federácii," uzavrel Blanár.
Minister zahraničných vecí SR tiež oznámil záujem Slovenska zorganizovať zasadnutie Vyšehradskej štvorky (V4) plus Nemecko na úrovni predsedov vlád. Slovensko počas svojho predsedníctva vo V4 aktívne rozvíja dialóg vo formáte V4+ s ďalšími partnermi, pričom už realizovalo rokovania na úrovni premiérov s Írskom, na úrovni ministrov zahraničných vecí so štátmi ako Japonsko a India a pripravuje ďalšie so zastúpením Francúzska a Talianska.
Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval s nemeckým ministrom zahraničia. Témou bola bezpečnosť, ekonomika aj budúcnosť EÚ – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Nemecko sa zhodli na spoločnom záujme o stabilnú, bezpečnú a konkurencieschopnú Európu, schopnú reagovať na meniace sa geopolitické a ekonomické podmienky. Medzi hlavné témy rokovania ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraja Blanára a ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johanna Davida Wadephula, ktoré sa konalo v Bratislave, patrili bilaterálne vzťahy, budúci rozpočet Európskej únie a jej konkurencieschopnosť, ako aj aktuálne bezpečnostné a zahraničnopolitické otázky. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Minister Juraj Blanár zdôraznil významné obchodné väzby medzi Slovenskom a Nemeckom. "Som rád, že som mohol v Bratislave privítať ministra Johanna Wadephula na jeho prvej pracovnej návšteve Slovenska od nástupu do funkcie, ktorá vytvorila priestor na ďalšie posilňovanie nášho partnerstva. Nemecko je naším najvýznamnejším obchodným partnerom – viac ako 20 % slovenského exportu smeruje na nemecký trh a vzájomná obchodná výmena presahuje 38 miliárd eur."
Ministri diskutovali aj o vysokých cenách energií
Podotkol, že dôležitú časť hospodárskych väzieb tvoria automobilový priemysel, elektronika a ďalšie priemyselné odvetvia. "Nemecko zároveň patrí medzi najväčších zahraničných investorov na Slovensku, pričom jeho investície presiahli hodnotu 5 miliárd eur," povedal šéf slovenskej diplomacie.
Silná ekonomická prepojenosť sa tiež premieta do spoločného záujmu o posilnenie konkurencieschopnosti EÚ. Ministri diskutovali o vysokých cenách energií, nákladoch spojených s transformáciou priemyslu, emisných povolenkách a budúcnosti automobilového priemyslu.
Juraj Blanár uviedol, že Slovensko a Nemecko budú riešiť tieto otázky aj prostredníctvom širšej európskej diskusie, vrátane videokonferencie Priateľov konkurencieschopnosti, na ktorej sa 6. októbra 2026 zúčastní predseda vlády SR Robert Fico.
Postavenie EÚ v globálnej ekonomike
Na tému konkurencieschopnosti nadviazala diskusia o postavení EÚ v globálnej ekonomike a jej schopnosti konkurovať Spojeným štátom americkým a Číne. Šéf slovenskej diplomacie poukázal na potrebu vyváženej obchodnej politiky, ktorá chráni európsky trh, no nevedie k protekcionizmu ani obchodným konfliktom. "Pri vzťahoch s Čínou zostáva dôležité zachovať obchodné väzby a dbať na ich vyváženosť," doplnil Blanár.
Ministri sa venovali aj rokovaniam o Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034. "Rešpektujeme pozíciu Nemecka v otázke výdavkov európskeho rozpočtu a sme pripravení na konštruktívny dialóg. Našimi prioritami zostávajú silná kohézna a spoločná poľnohospodárska politika a s nemeckou stranou nachádzame spoločný postoj proti zastropovaniu podpory pre jednotlivé poľnohospodárske podniky," povedal Blanár.
Zároveň vyzdvihol spoločný postoj na podporu ďalšieho rozširovania EÚ na základe zásluhovosti kandidátskych štátov, ktoré musia dodržiavať rovnaké pravidlá bez skratiek a výnimiek.
Bezpečnostné témy
Bezpečnostné témy boli ďalším významným bodom rokovania. Ministri rozoberali spoluprácu v rámci Severoatlantickej aliancie, posilňovanie obranyschopnosti a reakciu na hybridné hrozby.
"Zopakoval som náš postoj k incidentu s dronom v Lipsku, ktorý sme po vyšetrení nemeckými orgánmi odsúdili a vyjadrili nemeckým partnerom solidaritu. Akýkoľvek hybridný útok voči členskému štátu EÚ alebo NATO je pre nás absolútne neprijateľný. Je to narušenie teritoriálnej integrity a v tom musíme byť jednotní. Zároveň sa zhodneme, že je potrebné k týmto útokom pristupovať s chladnou hlavou, aby sme nenaskočili na provokáciu, ktorá by mohla iniciovať niečo, čo nikto z nás nechce," poukázal Juraj Blanár.
Vojna na Ukrajine
V súvislosti s vojnou na Ukrajine minister zopakoval postoj Slovenska, ktorý od začiatku odsudzuje porušovanie medzinárodného práva a územnej celistvosti Ukrajiny. Apeloval tiež na pokračovanie mierového a diplomatického riešenia konfliktu.
Spomenul stretnutie nemeckého ministra s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom počas 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a informoval o pripravovanej slovensko-ruskej medzivládnej komisii, kde Slovensko chce rokovať o otázkach nepodliehajúcich sankciám, vrátane energetiky či ochrany slovenských ekonomických záujmov.
"Podstatou diplomacie je udržiavať dialóg aj s partnermi, s ktorými sa vo všetkých otázkach nezhodujeme. Je dôležité zachovať komunikačné kanály a otvorene komunikovať naše postoje, a to i voči Ruskej federácii," uzavrel Blanár.
Minister zahraničných vecí SR tiež oznámil záujem Slovenska zorganizovať zasadnutie Vyšehradskej štvorky (V4) plus Nemecko na úrovni predsedov vlád. Slovensko počas svojho predsedníctva vo V4 aktívne rozvíja dialóg vo formáte V4+ s ďalšími partnermi, pričom už realizovalo rokovania na úrovni premiérov s Írskom, na úrovni ministrov zahraničných vecí so štátmi ako Japonsko a India a pripravuje ďalšie so zastúpením Francúzska a Talianska.
Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval s nemeckým ministrom zahraničia. Témou bola bezpečnosť, ekonomika aj budúcnosť EÚ – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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