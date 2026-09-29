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29. septembra 2026
Kňaz Marián Kuffa sa zastal Tarabu, spojenie SNS s liberálmi vysiela zlý signál – VIDEO
Kňaz Marián Kuffa zároveň vyzval na zmierenie. Odvolávaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zo ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Kňaz Marián Kuffa zároveň vyzval na zmierenie.
Odvolávaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zo strany SNS za pomoci liberálov sa podľa kňaza Mariána Kuffu vyšle zlý signál navonok.
Žiada, aby Taraba zostal ministrom a jeho synovec Filip Kuffa štátnym tajomníkom a aby neodvolávali ministra životného prostredia s pomocou liberálov. V tejto súvislosti podotýka, že Tomáša a Filipa volili kvôli hodnotovým veciam. „Ale liberáli tieto naše hodnotové veci neuznávajú", dodal vo videu.
Marián Kuffa zároveň vyzval na zmierenie. „Aj keď sa poškriepili, ja myslím, že by bolo dobré, keby sa zmierili," povedal.
Zdroj: SITA.sk - Kňaz Marián Kuffa sa zastal Tarabu, spojenie SNS s liberálmi vysiela zlý signál – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Odvolávaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zo strany SNS za pomoci liberálov sa podľa kňaza Mariána Kuffu vyšle zlý signál navonok.
Žiada, aby Taraba zostal ministrom a jeho synovec Filip Kuffa štátnym tajomníkom a aby neodvolávali ministra životného prostredia s pomocou liberálov. V tejto súvislosti podotýka, že Tomáša a Filipa volili kvôli hodnotovým veciam. „Ale liberáli tieto naše hodnotové veci neuznávajú", dodal vo videu.
Marián Kuffa zároveň vyzval na zmierenie. „Aj keď sa poškriepili, ja myslím, že by bolo dobré, keby sa zmierili," povedal.
Zdroj: SITA.sk - Kňaz Marián Kuffa sa zastal Tarabu, spojenie SNS s liberálmi vysiela zlý signál – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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