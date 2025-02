Blanár rokoval s novým generálnym tajomníkom Stredoeurópskej iniciatívy o rozširovaní Európskej únie

Neoceniteľný prínos najmä v témach rozširovania Únie

13.2.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár rokoval s novým generálnym tajomníkom Stredoeurópskej iniciatívy Francom Dal Masom o rozširovaní Európskej únie . Potvrdil mu záujem Slovenskej republiky o posilňovanie spolupráce v rámci Stredoeurópskej iniciatívy ako najstaršieho regionálneho zoskupenia v Európe.Jeho prínos je podľa slov šéfa slovenskej diplomacie neoceniteľný najmä v témach rozširovania Európskej únie.„Stredoeurópska iniciatíva zohrávala počas viac ako 35-ročnej existencie dôležitú úlohu v integračnom procese a pomáhala kandidátskym štátom na ich ceste do Európskej únie. Z pozície Slovenska je dôležité, aby bola európska integrácia dokončená tak v prípade západobalkánskych štátov, ako aj vo vzťahu k Ukrajine či Moldavsku, a to principiálne na základe splnenia rovnakých podmienok pre vstup do Európskej únie,“ uviedol Blanár. V tomto procese by nemali existovať žiadne skratky ani dvojaký prístup, zhodli sa s novým generálnym tajomníkom.V tejto súvislosti vyzdvihli predsedníctvo Srbska v Stredoeurópskej iniciatíve, ktoré môže z tejto pozície zohrať významnú úlohu. „Presadzujeme, aby Európska komisia zaujala ambicióznejší postup v prístupových rokovaniach, aby sme zabránili tomu, že obyvatelia západného Balkánu, ktorí čakajú už viac ako 20 rokov, prestanú dôverovať v budúcnosť ich štátov v EÚ,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.Generálny tajomník Dal Mas na stretnutí priblížil projekty realizované prostredníctvom Kooperačného fondu i Spoločného fondu Stredoeurópskej iniciatívy cielené na posilnenie sociálneho a ekonomického rozvoja v regióne. Ich súčasťou sú aj programy zamerané na pomoc Ukrajine a na zmiernenie negatívnych dopadov vojny na krajiny zoskupené v iniciatíve.Stredoeurópska iniciatíva bola založená v roku 1989. Slovenská republika je členom od roku 1993 a jej rotujúce predsedníctvo by mala prevziať v roku 2028. Organizácia vznikla ako medzivládne fórum pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi jej členskými krajinami, ktorými je aktuálne 17 štátov (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajina).V čase jej vzniku bola hlavným cieľom pomoc krajinám strednej Európy v procese ich približovania sa k EÚ. Po úspešnom rozšírení Únie v roku 2004 sa začala Stredoeurópska iniciatíva prioritne orientovať na krajiny západného Balkánu a Východného Partnerstva.