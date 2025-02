Blanár podporuje iniciatívu Trumpa k začatiu mierových rokovaní, konflikt na Ukrajine je potrebné ukončiť diplomaticky

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin v stredu telefonovali a dohodli sa na okamžitom začatí rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti Truth Social šéf Bieleho domu a rozhovor označil za "dlhý a veľmi produktívny".



Uviedol, že obaja lídri sa tiež dohodli na vzájomnej návšteve, aby vyriešili napätie, ktoré trvá od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Kremeľ uviedol, že hovor trval takmer jeden a pol hodiny a že Putin a Trump sa dohodli, že "nadišiel čas spolupracovať".



"Dohodli sme sa, že budeme veľmi úzko spolupracovať," konštatoval americký prezident. "Začneme tým, že zavoláme ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, aby sme ho informovali o rozhovore," dodal americký prezident.



Hlava Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj následne informoval, že v "zmysluplnom" telefonáte s Trumpom diskutoval o "možnostiach na dosiahnutie mieru" a americký prezident sa s ním "podelil o podrobnosti svojho rozhovoru s Putinom".





13.2.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) podporuje iniciatívu amerického prezidenta Donalda Trumpa k začatiu mierových rokovaní . Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí . Ako Blanár pripomenul, vláda dlhodobo zdôrazňuje, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie."Ukázali to aj ostatné tri roky plné nezmyselného zabíjania a ničenia. Jasne to potvrdzujú aj slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý aktuálne telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským ," uviedol Blanár.Iniciatíva začať mierové rokovania je podľa Blanára v súlade s dlhodobým stanoviskom slovenskej vlády, že konflikt je potrebné ukončiť diplomaticky za rokovacím stolom."SR doteraz podporila všetky mierové iniciatívy a oceňuje, že vstupom novej americkej administratívy sa tento proces zdynamizoval a mierové rokovania naberajú reálne kontúry, o čom svedčí aj americko-rusko-ukrajinská komunikácia," vyhlásil Blanár s tým, že slovenská diplomacia je pripravená sa do tohto procesu aktívne zapojiť vrátane organizovania predprípravných mierových rokovaní na nižšej úrovni.