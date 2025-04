Blanár rokoval so Sybihom o vojne na Ukrajine, témou bol aj tranzit plynu – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.4.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár Smer-SD ) rokoval so svojim ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom . Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR , šéfovia diplomacií oboch štátov sa stretli v tureckej Antalyi. Hlavnou témou bilaterálnych rokovaní boli mierové rokovania o vojne na Ukrajine . Sybiha o ich priebehu informoval Blanára."Slovensko naďalej zdôrazňuje, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a plne preto podporujeme aktivity novej administratívy Spojených štátov amerických. Je potrebné vrátiť sa k mierovým rokovaniam a diplomatickým riešeniam v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom," uviedol slovenský minister.Predmetom diskusie bola aj energetická bezpečnosť a rastúce ceny plynu, ktoré podľa ministerstva poškodzujú Slovensko, Európsku úniu , ale aj samotnú Ukrajinu. Slovenský rezort diplomacie zdôraznil, že pre SR ostáva tranzit plynu cez Ukrajinu kľúčovou otázkou."Aj v záveroch Európskej rady bola vyjadrená jednotná podpora našich národno-štátnych, ale i európskych záujmov. Všetci európski lídri vo svojom vyhlásení konštatovali, že zrušenie tranzitu cez ukrajinské územie je problém a podporili Európsku komisiu spolu s Ukrajinou do ďalšej diskusie o obnovení tohto tranzitu," vyjadril sa Blanár. Svojho ukrajinského kolegu vyzval na intenzívne rokovania o obnovení tranzitu plynu tak, ako to bolo predrokované na vládnej úrovni.