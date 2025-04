Ministerstvo obrany a ZMOS pokračujú v organizovaní letných táborov, chcú zapojiť väčší počet detí – FOTO

Podpora detí a mládeže k zdravému životnému štýlu

Tábory sú určené deťom zo sociálne znevýhodnených rodín

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dôležité branné aktivity

Pilotný projekt branného cvičenia

12.4.2025 (SITA.sk) - Rezort obrany v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) aj v tomto roku pokračuje v organizovaní letných táborov pre deti. Ako informovalo ministerstvo obrany, minulý rok sa táborový program stretol s pozitívnymi hlasmi.Ide o tábor pre deti od ôsmich do trinástich rokov a je zameraný na športové a branno-športové aktivity. Tento rok chce rezort tábor spraviť pre väčší počet detí, a to najmä zo sociálne znevýhodnených rodín.Ministerstvo vysvetlilo, že cieľom letného tábora je podpora detí a mládeže k zdravému životnému štýlu. "Deti sa budú venovať rôznym športovým hrám, orientácii v teréne, sebaobrane a tímovým výzvam," priblížilo ministerstvo a doplnilo, že program zahŕňa výučbu prvej pomoci a poskytne aj cenné skúsenosti v nečakaných situáciách pod vedením kvalifikovaných inštruktorov."Deti si osvoja hodnoty ako disciplína, spolupráca a vytrvalosť. Veríme, že tieto aktivity im pomôžu rozvíjať nielen fyzické schopnosti, ale aj charakter. Som presvedčený, že aj tento rok bude letný tábor miestom, kde deti okrem športu zažijú aj silné zážitky, ktoré si ponesú do svojho života," uviedol štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher Ministerstvo ďalej informovalo, že tábory sú primárne určené deťom zo sociálne znevýhodnených rodín, deťom rodičov- samoživiteľov, deťom profesionálnych vojakov, ale aj civilných zamestnancov ministerstva obrany.V prípade dostatočných kapacít ministerstvo plánuje ponuku rozšíriť aj pre deti škôl spolupracujúcich s ministerstvom v rámci koncepcie PONOŠ a tiež pre deti zamestnancov ostatných bezpečnostných a ozbrojených zložiek."Po úspešnom pilotnom projekte z roku 2024, ktorý bol primárne určený pre deti profesionálnych vojakov a civilných zamestnancov rezortu obrany, sa ministerstvo rozhodlo pokračovať v tejto iniciatíve. Na základe veľkého záujmu rozširuje kapacity a plánuje zapojiť až 2 353 detí do táborových aktivít v roku 2025," priblížil generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností ministerstva obrany Martin Rímeš.Organizovanie táborov je vyústením dlhoročnej spolupráce rezortu obrany a ZMOS. Predseda ZMOS Jozef Božik podotkol, že branné aktivity sa dnes opäť ukazujú ako dôležité. Deti sa tak podľa neho naučia nielen športovať, ale získajú aj praktické zručnosti a budú budovať kolektívneho ducha."Branno-športové aktivity vnímame ako kľúčový krok k formovaniu občianskej zodpovednosti, telesnej zdatnosti a hodnotového systému mladých ľudí. Veríme, že vďaka tejto spolupráci sa podarí obnoviť tradíciu brannej výchovy v modernom a atraktívnom formáte, ktorý osloví žiakov aj pedagógov naprieč celým Slovenskom," doplnil predseda ZMOS.Božik súčasne pripomenul, že rezort obrany už v minulom roku zorganizoval v spolupráci s mestom Partizánske pilotný projekt branného cvičenia. Zúčastnili sa ho deti ôsmych ročníkov základných škôl. Tento rok sa takáto aktivita uskutočnila aj v meste Trebišov a zúčastnilo sa na nej 194 detí."V organizovaní týchto branných podujatí budeme v rámci vzájomnej spolupráce s ministerstvom obrany, ktorá bola potvrdená aj podpísaním príslušného memoranda, kontinuálne pokračovať naprieč Slovenskom," uzavrel Božik.