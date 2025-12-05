|
Piatok 5.12.2025
Úvodná strana
|
05. decembra 2025
Blanár rokoval so zástupcami Gruzínska a Kirgizska, cieľom je prehĺbenie hospodárskej spolupráce – VIDEO, FOTO
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár rokoval vo štvrtok vo Viedni v rámci pracovného programu na zasadnutí Ministerskej rady
5.12.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár rokoval vo štvrtok vo Viedni v rámci pracovného programu na zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) s partnermi z Gruzínska a Kirgizskej republiky. Stretnutia boli zamerané na posilnenie politického dialógu a prehĺbenie hospodárskej spolupráce v euroázijskom regióne.
O aktuálnej vnútropolitickej situácii v Gruzínsku, širšom vývoji na južnom Kaukaze a tiež o vzťahoch Tbilisi s Európskou úniou hovoril šéf slovenskej diplomacie s ministerkou zahraničných vecí Gruzínska Makou Bočorišviliovou.
„Slovenská republika v rámci EÚ presadzuje postoj, aby sa ku Gruzínsku pristupovalo objektívne a férovo. Je naším záujmom, aby Gruzínsko zostalo na ceste do Európskej únie, a preto som potvrdil našu principiálnu podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, ako aj jeho eurointegračným ambíciám,“ uviedol Blanár. Podľa jeho slov je nevyhnutné, aby dialóg medzi EÚ a Gruzínskom naďalej pokračoval aj napriek otvoreným otázkam.
Zdôraznil tiež potrebu posilniť vzájomné obchodné vzťahy. Na podporu ďalšieho rozvoja hospodárskych väzieb bola v októbri tohto roka podpísaná medzivládna dohoda o zriadení slovensko-gruzínskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu.
„Sme pripravení podporiť ďalší rozvoj ekonomických väzieb najmä prostredníctvom malých a stredných podnikov,“ povedal Blanár s tým, že prvé zasadnutie novej komisie sa očakáva už v prvom polroku 2026.
Šéf slovenskej diplomacie sa stretol tiež s prvým zástupcom ministra zahraničných vecí Kirgizskej republiky Aseinom Isaevom. Rokovanie nadviazalo na aprílovú návštevu slovenského ministra v Biškeku, počas ktorej obe strany vyjadrili pripravenosť zintenzívniť vzájomné vzťahy na všetkých úrovniach.
„Slovensko má úprimný záujem udržiavať pravidelný politický dialóg a posilňovať ekonomické väzby s Kirgizskou republikou, ktorú vnímame ako rastúcu ekonomiku a perspektívny trh pre obchodnú výmenu a investície. Aj preto som na dnešnom stretnutí tlmočil pozvanie pre premiéra a rovnako prezidenta Kirgizska na návštevu Slovenska,“ povedal Blanár.
Ministri ocenili mimoriadne dynamické navýšenie obchodnej výmeny, ktorá v roku 2024 dosiahla 76,76 milióna eur s medziročným rastom o takmer 220 percent. „Slovenské podniky prejavujú rastúci záujem o kirgizský trh najmä v oblasti farmaceutického priemyslu, infraštruktúry, životného prostredia a moderných technológií,“ dodal.
Blanár sa tiež zúčastnil na stretnutí zoskupenia Priatelia západného Balkánu vo Viedni, kde potvrdil konzistentnú podporu Slovenska eurointegračnému procesu štátov tohto regiónu. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie ministerky pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Beate Meinl-Reisingerovej.
Hlavnými témami boli pokrok štátov západného Balkánu v procese postupnej integrácie do Európskej únie, definovanie priorít pre ďalšie kroky v kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe či efektívna komunikácia o rozširovaní Únie. Ako uviedol Blanár, SR je dlhodobým a konzistentným podporovateľom eurointegračného procesu západobalkánskych štátov na politickej i expertnej úrovni.
„Potvrdzujú to aj výsledky augustového prieskumu Eurobarametra, ktoré ukázali, že Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyššou mierou podpory rozšírenia Únie o kandidátske štáty západného Balkánu,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval so zástupcami Gruzínska a Kirgizska, cieľom je prehĺbenie hospodárskej spolupráce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
