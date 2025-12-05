|
Piatok 5.12.2025
Denník - Správy
Za každú poistnú zmluvu 1 euro na bezpečný domov pre rodiny v núdzi
Z každej uzavretej zmluvy poistenia nehnuteľnosti a domácnosti "Bezstarostný domov" odvedie prostredníctvom svojej Nadácie Kooperativa špeciálny príspevok. Ten poputuje tým, ktorých nadácia najväčšej ...
5.12.2025 (SITA.sk) - Z každej uzavretej zmluvy poistenia nehnuteľnosti a domácnosti "Bezstarostný domov" odvedie prostredníctvom svojej Nadácie Kooperativa špeciálny príspevok. Ten poputuje tým, ktorých nadácia najväčšej poisťovne na Slovensku dlhodobo podporuje - ľuďom v bytovej núdzi. Celkový dar rozdelí nadácia medzi tri partnerské neziskové organizácie. Tie spája spoločné poslanie: pomáhať sociálne znevýhodneným rodinám získať stabilné bývanie.
Za každú novú poistnú zmluvu Bezstarostný domov, uzatvorenú v období od 15.09.2025 do 31.12.2025, prispeje poisťovňa KOOPERATIVA prostredníctvom Nadácie Kooperativa 1 euro na podporu projektu Bezpečný domov.
Pre mnohé rodiny je získanie bývania nesplniteľným snom. Zápasia s prekážkami, ktoré sú pre iných nepredstaviteľné. Osamelé matky, viacpočetné či rómske rodiny, alebo ženy a deti ohrozené domácim násilím sú pre prenajímateľov nežiadúce alebo končia na konci zoznamu záujemcov. Ich situáciu ešte zhoršuje aktuálna ekonomická realita.
Jednou z priorít Nadácie Kooperativa je stáť pri týchto rodinách a otvárať im dvere k bezpečnému a stabilnému bývaniu. S týmto zámerom už niekoľko rokov partnersky podporuje tri neziskové organizácie – Mestskú nájomnú agentúru v Bratislave, Nadáciu DEDO, aktívnu v Košiciach a Prešove a organizáciu Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktorá pôsobí v Žiline a Čadci. Práve tieto organizácie získajú vďaka novej iniciatíve ďalšie zdroje na pokračovanie svojej zmysluplnej práce.
"Stabilné a bezpečné bývanie je prvým krokom k tomu, aby sa životná situácia sociálne znevýhodnených rodín mohla začať zlepšovať. Prináša im pocit bezpečia a vďaka profesionálnemu sprevádzaniu multidisciplinárnym tímom aj podporu pri začlenení sa do bežného života, vrátane získania práce. Podporný tím sprístupňuje rodinám sociálne služby, a tiež zdravotnú starostlivosť, ktoré sú kľúčové pre vyriešenie dopadov bytovej núdze a kvalitný život," vysvetľuje Alena Vachnová, predsedníčka správnej rady Nadácie DEDO a dodáva: "Mnohým z týchto rodín častokrát chýba len časť sumy na zaplatenie nájomného. Udržať si stabilné bývanie im pomáhajú pravidelné finančné príspevky, ktoré nahrádzajú funkčný príspevok na bývanie. Tie môžeme týmto rodinám vyplácať aj vďaka podpore partnerskej Nadácie Kooperativa, čo si veľmi ceníme."
Vďaka prebiehajúcim sociálnym projektom vo viacerých mestách Slovenska získava čoraz viac ohrozených rodín šancu dostať sa z ubytovní alebo nevyhovujúceho prostredia do dlhodobého prenájmu. Vklad Nadácie Kooperativa organizáciám umožňuje dorovnávať rodinám sumu za prenájom a poskytovať istotu aj v náhlych krízových situáciách, napríklad pri chorobe, či nárazových výdavkoch spojených so školou.
Partnerské organizácie Nadácie Kooperativa dosahujú vďaka tejto spolupráci skvelé výsledky:
V roku 2025 zabývala Nadácia DEDO 14 nových rodín a k 3.12.2025 poskytovala bývanie spolu 37 rodinám (129 osôb, z toho 80 detí). Mestská nájomná agentúra v Bratislave zabezpečila stabilné bývanie 22 rodinám. Spolu 100 ľudí, z toho 47 dospelých a 53 detí, získali stabilný a bezpečný domov, ktorý by si inak za komerčné ceny nemohli dovoliť.
"Garančný a krízový fond, ktorý nám zabezpečuje aj vklad od Nadácie Kooperativa, predstavuje pre rodiny v našom systéme významnú pomoc. Ide o rodiny, ktoré majú seriózny záujem nájsť si štandardné bývanie a platiť zaň podnájom – a vďaka podpore vo výške pár desiatok eur mesačne si to môžu konečne dovoliť," potvrdzuje riaditeľka Mestskej nájomnej agentúry v Bratislave Laura Kovácsová. "Z tohto zdroja dokážeme financovať aj drobné opravy v bytoch či štartovací balíček pri samotnom nasťahovaní, napr. nákup posteľnej bielizne a kuchynského vybavenia."
Žilinská organizácia Náruč – Pomoc deťom v kríze už vytvorila podmienky na bezpečný domov pre desiatky matiek – samoživiteliek, ktorým poskytuje aj sociálne a kariérne poradenstvo. Aktuálne pracuje s 59 klientmi - obeťami domáceho násilia v Poradenskom centre.
"Sme hrdí, že prostredníctvom Nadácie KOOPERATIVA môžeme byť súčasťou pozitívnych zmien v životoch mnohých rodín po celom Slovensku. S rešpektom a obdivom sledujeme sociálne inovácie v oblasti bývania, s ktorými prichádzajú skúsené organizácie a ich odborníčky a odborníci," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš. "V našej snahe o pomoc v tejto sfére chceme vytrvať. Poistením bývania garantujeme našim klientom podporu v nečakaných situáciách, a zároveň pomáhame rodinám v núdzi, pre ktorých je dôstojné bývanie nedostupné."
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 80 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby viac ako 1,5 miliónu klientov, spravuje takmer 2,5 milióna poistných zmlúv a za rok vybaví viac ako 220 tisíc poistných udalostí. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. V roku 2018 došlo k integrácii Poisťovne Slovenskej sporiteľne s poisťovňou KOOPERATIVA. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2024 úroveň 28,6 percent.
Zdroj: SITA.sk - Za každú poistnú zmluvu 1 euro na bezpečný domov pre rodiny v núdzi © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Za každú poistnú zmluvu 1 euro na bezpečný domov pre rodiny v núdzi © SITA Všetky práva vyhradené.
