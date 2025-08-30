|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 30.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2025
Blanár rokoval v Kodani s dánskym ministrom, išlo o prvé bilaterálne stretnutie po dvanástich rokoch
Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) sa počas pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva stretol so svojím ...
Zdieľať
30.8.2025 (SITA.sk) - Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) sa počas pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva stretol so svojím rezortným kolegom Larsom Lokkem Rasmussenom. Išlo o prvé bilaterálne rokovanie medzi ministrami zahraničných vecí oboch štátov po dvanástich rokoch. Témou bolo prehĺbenie politického dialógu na všetkých úrovniach.
„Dánsko je náš blízky partner, s ktorým nemáme nijaké otvorené otázky. Okrem hodnotovej blízkosti nás spája členstvo v Európskej únii aj Severoatlantickej aliancii, kvalitná bilaterálna spolupráca a spoločný záujem o ďalší rozvoj slovensko-dánskych obchodných vzťahov,“ skonštatoval Blanár s tým, že potenciál je napríklad v oblasti inovácií, digitálnych technológií, turizmu, ale i poľnohospodárstva.
Doplnil, že rozvoju obchodných vzťahov a rastu dánskych investícií na Slovensku má napomôcť aj otvorenie ďalšieho honorárneho konzulátu SR v Dánsku. „Ministrovi som poďakoval za jeho podporu pri otvorení honorárneho konzulátu tu v Kodani. Som rád, že súčinnosť ponúkol aj pri plánovanom otvorení honorárneho konzulátu v Aarhuse,“ podotkol Blanár.
Ako informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, Slovensko a Dánsko majú dlhodobo pozitívne obchodné saldo, vzájomný obrat krajín dosiahol vlani zhruba 767 miliónov eur. Šéfovia diplomacií oboch štátov potvrdili značný priestor pre ďalší rozvoj.
Blanár priblížil, že na Slovensku je etablovaných bezmála 90 dánskych spoločností, ktoré pôsobia v rôznych sektoroch hospodárstva a vytvárajú vyše 11-tisíc pracovných miest. „Významná je taktiež naša spolupráca v obrannom priemysle,“ poznamenal slovenský minister. S cieľom zintenzívniť dialóg s Dánskom pozval svojho rezortného kolegu na Slovensko. Rasmussen tu naposledy bol v roku 2018.
V rámci pracovnej návštevy sa Blanár stretol aj s predsedom zahraničného výboru dánskeho parlamentu Christianom Friis Bachom, ktorému tlmočil záujem o prehĺbenie medziparlamentnej spolupráce, ako dôležitej súčasti bilaterálneho dialógu.
„Medziparlamentné kontakty rozširujú partnerstvo nad rámec zahraničnej politiky. Parlamentná diplomacia je veľmi užitočná a prispieva k lepšiemu pochopeniu politických priorít druhej strany,“ uzavrel Blanár pripomínajúc, že minulý rok v septembri bola v Národnej rade SR vytvorená Skupina priateľstva SR s Dánskym kráľovstvom, a to v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval v Kodani s dánskym ministrom, išlo o prvé bilaterálne stretnutie po dvanástich rokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
„Dánsko je náš blízky partner, s ktorým nemáme nijaké otvorené otázky. Okrem hodnotovej blízkosti nás spája členstvo v Európskej únii aj Severoatlantickej aliancii, kvalitná bilaterálna spolupráca a spoločný záujem o ďalší rozvoj slovensko-dánskych obchodných vzťahov,“ skonštatoval Blanár s tým, že potenciál je napríklad v oblasti inovácií, digitálnych technológií, turizmu, ale i poľnohospodárstva.
Nové konzuláty posilnia vzťahy
Doplnil, že rozvoju obchodných vzťahov a rastu dánskych investícií na Slovensku má napomôcť aj otvorenie ďalšieho honorárneho konzulátu SR v Dánsku. „Ministrovi som poďakoval za jeho podporu pri otvorení honorárneho konzulátu tu v Kodani. Som rád, že súčinnosť ponúkol aj pri plánovanom otvorení honorárneho konzulátu v Aarhuse,“ podotkol Blanár.
Ako informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, Slovensko a Dánsko majú dlhodobo pozitívne obchodné saldo, vzájomný obrat krajín dosiahol vlani zhruba 767 miliónov eur. Šéfovia diplomacií oboch štátov potvrdili značný priestor pre ďalší rozvoj.
Dánske firmy na Slovensku
Blanár priblížil, že na Slovensku je etablovaných bezmála 90 dánskych spoločností, ktoré pôsobia v rôznych sektoroch hospodárstva a vytvárajú vyše 11-tisíc pracovných miest. „Významná je taktiež naša spolupráca v obrannom priemysle,“ poznamenal slovenský minister. S cieľom zintenzívniť dialóg s Dánskom pozval svojho rezortného kolegu na Slovensko. Rasmussen tu naposledy bol v roku 2018.
V rámci pracovnej návštevy sa Blanár stretol aj s predsedom zahraničného výboru dánskeho parlamentu Christianom Friis Bachom, ktorému tlmočil záujem o prehĺbenie medziparlamentnej spolupráce, ako dôležitej súčasti bilaterálneho dialógu.
„Medziparlamentné kontakty rozširujú partnerstvo nad rámec zahraničnej politiky. Parlamentná diplomacia je veľmi užitočná a prispieva k lepšiemu pochopeniu politických priorít druhej strany,“ uzavrel Blanár pripomínajúc, že minulý rok v septembri bola v Národnej rade SR vytvorená Skupina priateľstva SR s Dánskym kráľovstvom, a to v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval v Kodani s dánskym ministrom, išlo o prvé bilaterálne stretnutie po dvanástich rokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mladí Slováci menia pracovný trh, namiesto zamestnania čoraz častejšie volia prácu na voľnej nohe
Mladí Slováci menia pracovný trh, namiesto zamestnania čoraz častejšie volia prácu na voľnej nohe
<< predchádzajúci článok
Rusko za uplynulý týždeň na Ukrajine stratilo ďalších 6 170 vojakov
Rusko za uplynulý týždeň na Ukrajine stratilo ďalších 6 170 vojakov