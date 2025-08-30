|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 30.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2025
Rusko za uplynulý týždeň na Ukrajine stratilo ďalších 6 170 vojakov
Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 170 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 081 330. Vyplýva to z údajov, ...
Zdieľať
30.8.2025 (SITA.sk) - Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 170 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 081 330. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 20 tankov, 46 obrnených bojových vozidiel pechoty, 314 delostreleckých systémov a štyri raketomety.
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 149 tankov, 23 210 obrnených bojových vozidiel pechoty, 32 172 delostreleckých systémov a 1 476 raketometov.
Zdroj: SITA.sk - Rusko za uplynulý týždeň na Ukrajine stratilo ďalších 6 170 vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 149 tankov, 23 210 obrnených bojových vozidiel pechoty, 32 172 delostreleckých systémov a 1 476 raketometov.
Zdroj: SITA.sk - Rusko za uplynulý týždeň na Ukrajine stratilo ďalších 6 170 vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Blanár rokoval v Kodani s dánskym ministrom, išlo o prvé bilaterálne stretnutie po dvanástich rokoch
Blanár rokoval v Kodani s dánskym ministrom, išlo o prvé bilaterálne stretnutie po dvanástich rokoch
<< predchádzajúci článok
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu