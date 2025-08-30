Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

30. augusta 2025

Rusko za uplynulý týždeň na Ukrajine stratilo ďalších 6 170 vojakov


Tagy: ruské straty vojna na Ukrajine

Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 170 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 081 330. Vyplýva to z údajov, ...



russia_ukraine_war_24644 676x507 30.8.2025 (SITA.sk) - Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 170 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 081 330. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 20 tankov, 46 obrnených bojových vozidiel pechoty, 314 delostreleckých systémov a štyri raketomety.


Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 149 tankov, 23 210 obrnených bojových vozidiel pechoty, 32 172 delostreleckých systémov a 1 476 raketometov.


Zdroj: SITA.sk - Rusko za uplynulý týždeň na Ukrajine stratilo ďalších 6 170 vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské straty vojna na Ukrajine
