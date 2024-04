Blanár sa stretol s eurokomisárkou Urpilainenovou, rokovali o iniciatíve pre zamedzenie nelegálnej migrácie (foto)

Budovanie dlhodobej globálnej spolupráce

30.4.2024 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ) rokoval v pondelok v Bratislave s eurokomisárkou Hlavnými témami stretnutia boli európske otázky, ako aj strategická iniciatíva Globálna brána , ktorá môže byť podľa šéfa slovenskej diplomacie účinným nástrojom aj pri snahách o zamedzenie nelegálnej migrácie Zámerom projektu je prostredníctvom iniciatív a investícií EÚ a jej členských štátov prispieť k budovaniu dlhodobej globálnej spolupráce a zároveň prepájať strategické záujmy Európskej únie s cieľmi udržateľného rozvoja.„Partnerstvom a investíciami nasmerovanými do krajín globálneho juhu môžeme podporiť ich rozvoj, pomôcť im vo vytváraní stabilnejších podmienok a zvyšovaní životnej úrovne, čo prispeje k tomu, aby ich obyvatelia nemuseli opúšťať svoje domovy a hľadať prosperitu v iných štátoch, zväčša v Európskej únii,“ uviedol Blanár.Zdôraznil, že Slovenská republika v otázkach riešenia nelegálnej migrácie dlhodobo zdôrazňuje potrebu zamerať sa na opatrenia predovšetkým priamo v krajinách, kde nelegálna migrácia vzniká. Plne preto podporuje zapojenie slovenských podnikateľských subjektov do projektov a iniciatív mechanizmu Globálnej brány.„Oceňujem aktivity Európskej komisie , ako aj subjektov na Slovensku, ktorými sa snažia mobilizovať náš súkromný sektor a informovať ho o investičných príležitostiach do prebiehajúcich projektov,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.Zároveň vyzdvihol úlohu komisárky Jutty Urpilainenovej pri implementácii projektu, ktorého cieľom je pre tento účel zmobilizovať 300 miliárd eur z verejných a súkromných zdrojov. Podľa slov eurokomisárky sa za prvého dva a pol roka podarilo dosiahnuť hranicu 70 miliárd eur.Minister Juraj Blanár označil cieľovú sumu za ambicióznu vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete v súvislosti s navyšovaním obranných výdavkov a zároveň ťažkosťami v oblasti finančnej situácie, s ktorými sa stretávajú mnohé európske štáty vrátane Slovenskej republiky.Šéf slovenskej diplomacie a eurokomisárka sa zhodli, že Slovensko, ktoré si v týchto dňoch pripomína 20. výročie svojho vstupu do Európskej únie, predstavuje úspešný eurointegračný príbeh.Juraj Blanár informoval Juttu Urpilainenovú o aktivitách rezortu zahraničia a blížiacej sa medzinárodnej konferencii „20 rokov členstva Slovenska v EÚ – výzvy a príležitosti“, ktorá sa uskutoční už vo štvrtok 2. mája na pôde ministerstva zahraničných vecí Minister pri tejto príležitosti rovnako potvrdil, že Slovensko podporuje skoré začlenenie štátov západného Balkánu do EÚ a zároveň eurointegračné úsilie Ukrajiny.„Rozširovanie EÚ je v najbližšom období pre úniu jednou z hlavných výziev spolu s diskusiou týkajúcou sa práva veta a spoločnej politiky v oblasti poľnohospodárstva,“ dodal Blanár.