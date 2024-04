Francúzsky herec Gérard Depardieu sa postaví pred súd, zo sexuálneho obťažovania ho obviňujú desiatky žien

Sexuálne útoky počas nakrúcania

Obvinenia od desiatok žien

30.4.2024 (SITA.sk) - Francúzskeho herca Gérarda Depardieua čaká v októbri súdny proces pre údajné sexuálne napadnutia dvoch žien v roku 2021. V pondelok to oznámila prokuratúra v Paríži podľa ktorej 75-ročného umelca „predvolali, aby sa postavil pred trestný súd“ po pondelkovom vypočúvaní.Herca v pondelok vzali do policajnej väzby v Paríži a niekoľko hodín ho vypočúvali. Jeho právnik Christian Saint-Palais neskôr oznámil, že Depardieu už nie je zadržaný a odmietol to ďalej komentovať. Prokuratúra uviedla, že v októbri sa začne súdny proces pre „sexuálne útoky, ku ktorým došlo pravdepodobne v septembri 2021“ proti „dvom obetiam počas nakrúcania filmu Les Volets verts“.Francúzske noviny Le Parisien informovali, že 53-ročná filmová dekoratérka obvinila Depardieua, že ju počas nakrúcania spomenutého film chytil a ohmatkával jej pás, brucho a prsia. Odvolávali sa na právničku ženy, keď sa vo februári obrátila na prokuratúru.Depardieu, ktorý bol dlho považovaný za francúzsku ikonu, čelí obvineniam od viac ako desiatky žien, ktoré tvrdia, že ich obťažoval, nevhodne sa ich dotýkal alebo ich sexuálne napadol. V roku 2020 bol predbežne obvinený zo znásilnenia a sexuálneho útoku na základe obvinení herečky Charlotte Arnould.V tomto prípade vyšetrujúci sudca 17. apríla ukončil vyšetrovanie a postúpil spis parížskej prokuratúre, „aby preskúmala a určila ďalšie kroky v konaní“, uviedla v pondelok prokuratúra. Herec v októbri zverejnil otvorený list, v ktorom trval na tom, že nikdy nezneužil nijakú ženu.