Blanár sa stretol s Lipavským na symbolickom mieste, vyzdvihol dobré vzťahy s Českom – VIDEO

Spoločne otvorili diskusné sympózium

Rozdielne názory sú prirodzené

10.6.2025 (SITA.sk) - Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) sa po piatykrát bilaterálne stretol so svojim českým náprotivkom Jánom Lipavským V rámci diskusného sympózia Fórum Topoľčianky sa zhodli na tom, že vzťahy oboch štátov sú postavené na silných historických základoch, vychádzajú z dobrých medziľudských vzťahov a oporu majú aj v intenzívnej hospodárskej previazanosti slovenskej a českej ekonomiky, so vzájomným ročným obratom 23 miliárd eur. O stretnutí informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR „Dnešná návšteva potvrdzuje dobré vzťahy medzi Slovenskom a Českom. Spoločne sme si uctili 145. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika a 175. výročie narodenia Tomáša Garrigua Masaryka na symbolickom mieste, ktoré slúžilo ako letné sídlo česko-slovenských prezidentov,“ skonštatoval po rokovaní šéf slovenskej diplomacie.Spolu so svojim českým kolegom na zámku Topoľčianky spoločne otvorili diskusné sympózium venované týmto osobnostiam, ktorí sa významne pričinili o vznik prvej Československej republiky.Blanár tiež uviedol, že Slovensko a Česko sa blížia k podpisu zmluvy o cezhraničnej spolupráci záchranných zložiek. Taktiež plánujú zintenzívniť práce na vzájomnom uznávaní e-receptov.„Rozprávali sme sa o veľmi praktických veciach pre občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa týkajú najmä cezhraničnej spolupráce. Pretože Slovensko a Česko nie sú len susednými štátmi – sú blízkymi národmi,“ prízvukoval Blanár a poďakoval aj za pomoc pri riešení pandémie slintačky a krívačky. Česká strana počas nej poskytla Slovensku materiálnu i expertnú pomoc.Šéfovia diplomacií oboch štátov sa dotkli aj témy spolupráce na regionálnej a európskej úrovni. „Som presvedčený, že práve v oblastiach, kde máme spoločné záujmy, sa vieme spojiť,“ vyjadril sa Blanár. Dodal, že je prirodzené, ak majú dva štáty rozdielne názory na niektoré témy.„Samotná Európska únia bola postavená na rôznorodosti, ale vzájomne rešpektujeme svoje suverénne národnoštátne postoje, a to je podľa mňa veľmi dôležité,“ poznamenal slovenský minister.Diskusia sa týkala aj aktuálnej situácie na Ukrajine a Blízkom východe, rovnako aj tém rezonujúcich na európskej úrovni. Ide napríklad o prípravu budúceho rozpočtu EÚ, nelegálnu migráciu, energetickú bezpečnosť či európsku integráciu štátov západného Balkánu a krajín Východného partnerstva, kde oba štáty zdieľajú podobné postoje.„Jasným príkladom, kedy sme našli zhodu, bolo hlasovanie proti azylovému a migračnému paktu Európskej únie. Rovnako tak hlasovanie o ukončení výroby spaľovacích motorov v rámci automobilového priemyslu, ktorý naše dve krajiny veľmi významne spája,“ poukázal Blanár.Vyzdvihol i spoluprácu oboch štátov v rámci regionálnych zoskupení Vyšehradskej skupiny, Slavkovského formátu a Stredoeurópskej päťky. Od 1. júla 2025 bude Slovensko predsedať Slavkovskému formátu, na jeseň zas bude organizovať samit neformálneho združenia C5.