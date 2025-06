Vyšehradský fond je jeden z najväčších úspechov spolupráce krajín V4, vyhlásil Pellegrini

Zásluhu majú profesionáli aj nadšenci

Spolupráca presahuje hranice

10.6.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini považuje Vyšehradský fond za jeden z najväčších úspechov spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) . Uviedol to v Bratislave počas osláv 25. výročia založenia Medzinárodného vyšehradského fondu.„Som rád, že vyšehradský fond od svojho vzniku vystupuje s jasnou dôstojnosťou a integritou. Chcel by som poďakovať súčasnému a bývalému vedeniu a celému tímu vyšehradského fondu, jeho partnerom a podporovateľom za ich úsilie, nadšenie a kreativitu pri rozvoji regiónu V4 na prospech jeho obyvateľov,“ povedala hlava štátu v príhovore.Je tiež toho názoru, že to boli práve profesionáli a nadšenci, ktorí vytvorili pomyselné mosty v regióne. „Mali možnosť inšpirovať sa, rozvíjať svoje talenty a vytvárať trvalé partnerstvá medzi ľuďmi a inštitúciami na prospech svojich profesií,“ uviedol Pellegrini.Slovenský prezident sa tiež vyjadril, že spoločné kultúrne aktivity potvrdili, že kreativita nepozná obmedzenia. Spolupráca v oblasti vedy a výskumu podľa neho dokázala, že ľudské poznanie nemožno limitovať. Rovnako zdôraznil, že vyšehradský fond nezabúda ani na marginalizované komunity. Pellegrini pripomenul i dôležitú rolu fondu aj v ekonomickej spolupráci.„Táto spolupráca presahuje hranice krajín V4 a je otvorená aj mnohým ďalším medzinárodným partnerom,“ povedal prezident SR, poukazujúc, že programy fondu získali popularitu i vo východnej Európe a na Západnom Balkáne.„A práve pre tento región, ktorý je pre nás kľúčový, môžeme byť hlavnou inšpiráciou na spojenie síl v európskej integrácii, ale aj na uľahčenie cezhraničného pohybu ľudí a myšlienok v prospech väčšieho porozumenia a tolerancie,“ doplnil.Ako pripomenul odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR, za uplynulé štvrťstoročie fond podporil vyše 6 700 projektov, 3-tisíc štipendií a šesť stoviek umeleckých rezidencií, v celkovej sume 140 miliónov eur. „Jeho príbeh sa začal písať v máji 1999 na samite V4 v Bratislave," dodal odbor komunikácie KP SR.