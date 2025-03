Blanár sa stretol so Szijjártóm, ministri rokovali o projektoch vzájomnej spolupráce – VIDEO, FOTO

Rozhovory o zdravotnej pomoci aj energetických zdrojoch

Slovensko s Maďarskom stoja na strane mieru

Obchodovanie medzi Európskou úniou a USA

7.3.2025 (SITA.sk) - Slovensko-maďarské vzťahy sú kvalitné, založené na úspešnej spolupráci a mierových postojoch oboch štátov. Zhodli sa na tom šéfovia diplomacií Slovenskej republiky a Maďarska. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štvrtok privítal na pôde rezortu diplomacie ministra zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Pétera Szijjártóa "Tento rok si pripomenieme 30. výročie podpísania Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci. Pri tejto príležitosti sme na Slovensko pozvali maďarského premiéra Viktora Orbána a plánujeme podpísať nové memorandum, ktoré nám umožní realizovať mnoho projektov prospešných pre obyvateľov na slovenskej i maďarskej strane," vyhlásil Blanár.Podľa jeho slov hovorili tiež o medzivládnej zmluve o poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci v prihraničných oblastiach, ktorú už má SR vo finálnej fáze podpisu rovnako aj s Česko a Rakúskom. "Zhodli sme sa, že aj toto je konkrétny spôsob, ako občanom ukázať, aké výhodné je žiť v schengenskom priestore a aké benefity im vieme ponúknuť do ich každodenného života," spresnil šéf slovenskej diplomacie.Významnou témou diskusie boli otázky energetických zdrojov, čo bolo aj témou rokovaní maďarského ministra na Ministerstve hospodárstva SR . Príkladom spolupráce Slovenska a Maďarska bol spoločný postup pri riešení dodávok ruskej ropy a tiež výsledok, že cez TurkStream dnes prúdi cez Bulharsko, Srbsko a Maďarsko na naše územie plyn, ktorý bol zastavený z ukrajinskej strany. Ministri hovorili zároveň o jadrovej energetike , v rámci ktorej je SR pripravená poskytnúť svoju expertízu a skúsené slovenské firmy.V prípade konfliktu na Ukrajine stojí podľa šéfov diplomacií Slovensko s Maďarskom na strane mieru a v tejto súvislosti maximálne podporujú novú administratívu Spojených štátov amerických."Vidíme pomyselné svetielko na konci tunela, že sa tento konflikt môže ukončiť, a to diplomatickou cestou, pretože ostatné roky jednoznačne potvrdili, že nemá vojenské riešenie a je nevyhnutné zastaviť toto nezmyselné ničenie a zabíjanie," uviedol Blanár.Dodal, že konflikt na Ukrajine má významný dopad na ekonomiku Slovenska a súčasne celej Európskej únie . "Ak chce Únia, aby rástla jej konkurencieschopnosť a životná úroveň všetkých našich obyvateľov, iná ako mierová cesta nie je, ak nechceme, aby to skončilo katastrofou," prízvukoval.Zástupcovia rezortov diplomacií diskutovali aj o avizovaných opatreniach zo strany Spojených štátov amerických, ktoré by významne zasiahli obchodovanie medzi Európskou úniou a USA a mali negatívny dopad priamo na členské štáty."Je potrebné, aby sme spoločne s eurokomisárom Marošom Šefčovičom a taktiež bilaterálne pôsobili pragmaticky na to, aby sa tieto vzťahy vyriešili pre prospech obidvoch strán," uzavrel minister.