Vláda nemôže rozhodovať o izolácii Slovenska od bezpečnostných štruktúr, tvrdí Kolíková – VIDEO

Izolácia od bezpečnostných štruktúr

Nebezpečenstvo pre Slovensko

7.3.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico urobí podľa poslankyne za stranu Sloboda a Solidarita Márie Kolíkovej čokoľvek, aby sa udržal pri moci. V rozhovore pre agentúru SITA uviedla, že sa mu síce podarilo zozbierať 76 poslancov, ale toto žiadne stabilné vládnutie nie je.„Zodpovedné v tomto momente by bolo nanovo rozdať karty, dať ľuďom možnosť nech znovu rozhodnú, koho chcú mať v tejto krajine, aby vládol a viedol túto krajinu,“ povedala bývalá ministerka spravodlivosti. Podľa jej slov pri takejto tesnej podpore vládnej koalície 76 poslancami je tu obrovský priestor na to, „aby hociktorý z poslancov prišiel a predostrel akúkoľvek požiadavku, pretože vie, že bez jeho hlasu to nepôjde“.V tomto kontexte podľa nej treba vnímať to, že teraz tu táto vláda rozhoduje o tom, kde bude Slovensko a ako sa tu môžeme cítiť bezpečne. „Takže podľa mňa to treba takto vnímať, že táto vláda nemá dnes legitimitu na to, aby nás izolovala od všetkých bezpečnostných štruktúr v Európe, lebo to sa deje. Tu sa momentálne organizujú samity na úrovni lídrov v rámci Európy, a riešia otázku budúcej Európy. Aké bezpečnostné štruktúry budú v Európe, aby sme sa tu v Európe cítili bezpečne,“ konštatovala Kolíková.Poukázala, že posledný summit, ktorý bol v Londýne, bol bez prizvania Roberta Fica. „No samozrejme, určite kvôli tomu, ako sa Robert Fico správa, aké vysiela signály. On každým dňom vlastne vysiela nejaký nový signál, že Európska únia pre neho nie je partner. Toto sa tu deje. A deje sa to práve v čase, keď sa naozaj nanovo formuje celá európska štruktúra. Osobitne v oblasti obrany, kedy vidíme, že ten konflikt na Ukrajine sa vyvíja inak, ako by si predstavovalo zjavne aj Rusko, aj ako si predstavuje USA. A tu je úvaha týchto mocností, že to rozhodnú mimo Európy, to znamená mimo európskych krajín, v ktorých sa ten konflikt deje a nás sa priamo týka. Slovensko vlastne vysiela signály, že je mu to jedno. Že nám je to jedno, že tam nie sme zapojení. Toto vysiela Robert Fico, premiér vo vláde, ktorá vlastne nemá stabilnú väčšinu. A treba to podľa mňa vnímať v tomto kontexte. Akú legitimitu má táto vláda na to, aby takto rozhodovala, takto izolovala dnes Slovensko,“ opýtala sa Kolíková.Európa musí podľa nej vyslať signál aj Spojeným štátom americkým, že my sme tu silný partner. „Keď sa tu rozhoduje o mieri v Európe, musíme tam byť zapojení. To je jediná cesta pre bezpečnosť. A zjavne v tomto momente toto Spojené štáty americké necítia,“ povedala v rozhovore Kolíková a dodala, že preto sa teraz konajú samity na európskej úrovni a nedejú sa so všetkými.„Dejú sa len s tými, ktorí do toho chcú vstúpiť, ktoré sa chcú zúčastniť na tom, že Európa bude silná v rámci obrany. A Robert Fico sa od tohto izoluje,“ uviedla opozičná poslankyňa s tým, že toto je veľmi nebezpečné pre nás všetkých a osobitne pre Slovensko, ktoré je malou krajinou, má suseda Ukrajinu, ktorú napadlo Rusko.„Tak v tejto situácii my sme tu mimo budovania novej bezpečnostnej štruktúry v Európe. A toto si, myslím, že by ľudí nemalo nechať ľahostajnými. A v tejto situácii, ak robí premiér Robert Fico takéto samostatné výroky a výjazdy a spochybňuje túto tvorbu novej bezpečnostnej štruktúry, tak mal by mať jasnú legitimitu od ľudí. A nemá,“ konštatovala Kolíková