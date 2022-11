Blanár sa zastal Oroscha a tvrdí, že koalícia a prezidentka zneužili vraždu na Zámockej, tak ako aj vraždu Jána Kuciaka

Vrah nešťastníkom

Cieľom mal byť aj Fico

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slová arcibiskupa Oroscha k udalosti na Zámockej ulici je interná komunikácia v cirkvi, do ktorej by sme sa nemali miešať.V televíznej debate O 5 minút 12 vo verejnoprávnej RTVS to vyhlásil podpredseda parlamentu a podpredseda strany Smer-SD Podľa vicepremiérky a šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej , je niekedy lepšie nepovedať nič, ako nepovedať niečo dobré. Ako uviedla, žijeme vo veľmi polarizovanej spoločnosti a aj predstaviteľ cirkvi by sa mal snažiť o zmierňovanie tohto napätia.„Spochybňovať obete, či boli vinné alebo nevinné, je absolútne nemiestne, lebo tí ľudia sú mŕtvi a nemôžu sa brániť,“ dodala Remišová, podľa ktorej by zdržanliví v danej veci mali byť všetci, teda aj politici.„Treba povedať, že koalícia, na čele s pani prezidentkou, zneužila aj túto vraždu, tak ako zneužili vraždu Jána Kuciaka. Okamžite vraždu postavili do polohy, že sa to týka iba LGBTI komunity, lebo jej členovia boli obeťou, ale manifest toho nešťastníka, ktorý to spôsobil, naznačuje, že cieľom boli predovšetkým židovská komunita a politici,“ oponoval podpredseda strany Smer-SD a poslanec parlamentu Juraj Blanár, podľa ktorého sa tragická udalosť okamžite zneužila.Podľa Blanára je uvedený čin odsúdeniahodný, ale nemá sa klásť do pozície, že je to nenávisť voči LGBTI komunite tak, ako to postavila prezidentka Čaputová a ostatní členovia koalície vrátane premiéra Hegera „Primárnym cieľom toho útočníka bol aj predseda našej strany pán Fico, tak prečo nepoviete aj toto?“ pýtal sa Blanár, podľa ktorého sa médiá a niektorí politici snažia v tejto veci podsúvať iba polovičnú pravdu.„Je to interná komunikácia v cirkvi, do ktorej by sme sa my nemali miešať,“ uviedol Blanár a dodal, že aj táto dvojvražda bola zneužitá a zbytočne polarizuje slovenskú spoločnosť, lebo toto sa nemalo stať.