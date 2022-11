Medzi Malackami a Zohorom zrazil nákladný vlak 70-ročného muža, dopravu na jednej koľaji museli zastaviť

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - K zrážke nákladného vlaku so 70 – ročným mužom prišlo v nedeľu v čase okolo 10:40 h v úseku vlakových staníc Malacky - Zohor. Podľa doterajších informácií rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť.Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, informovala v tlačovej správe hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.Doprava je na jednej traťovej koľaji zastavená, ďalšia koľaj je obmedzená, no prejazdná s rýchlosťou 50km/h. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania.