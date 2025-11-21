Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. novembra 2025

Blanár sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ, rokovali o konfliktoch na Ukrajine aj Blízkom východe – FOTO


Tagy: Americký prezident Blízky východ energetická pomoc Humanitárna kríza Humanitárna pomoc Mierový plán Minister zahraničných vecí Pásmo Gazy rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Aktuálne zahraničnopolitické otázky boli témou štvrtkového zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil aj minister ...



Zdieľať
585496093_1150731013886389_5104833617650452409_n 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Aktuálne zahraničnopolitické otázky boli témou štvrtkového zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).

Konflikty na Ukrajine a Blízkom východe


Šéfovia diplomacií členských štátov EÚ rokovali o konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe, situácii v Sudáne a v regióne Sahelu. Diskusii o vojne na Ukrajine dominovala téma obchádzania sankcií, najmä v kontexte ruskej tieňovej flotily.

„Za slovenskú stranu som tlmočil výzvu partnerom, aby v prípade týchto sankcií neboli postihnuté lode, ktoré nám dodávajú ropu cez ropovod Adria, predovšetkým z Azerbajdžanu a Kazachstanu,“ uviedol Blanár.

Šéfovia diplomacií sa v rámci zasadnutia venovali aj pomoci pre Ukrajinu na nasledujúce roky. V súvislosti s uvoľňovaním zmrazených ruských aktív minister Blanár zopakoval, že SR sa nebude podieľať na takejto forme podpory.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Slovensko naďalej poskytuje Ukrajine humanitárnu a energetickú pomoc. Pokračujeme v núdzových dodávkach elektriny a v rámci nového zimného balíka pomoci dodávame napríklad dieselové generátory, motorovú naftu a prístrešky,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Trumpov mierový plán


Na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci ministri hovorili aj o situácii na Blízkom východe, predovšetkým o prímerí v Pásme Gazy a ďalšom vývoji v regióne. Blanár vyzdvihol prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN podporujúcej mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy a apeloval na napĺňanie ďalšej fázy tohto plánu.

„Našou prioritou zostáva zabezpečenie rozsiahlej humanitárnej pomoci pre civilistov v Pásme Gazy a bezpečný, predvídateľný prístup pomoci k tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ vyhlásil šéf rezortu zahraničia a vyjadril podporu pre posilnenie civilných misií EUBAM Rafah a EUPOL COPPS tak, aby prispeli k zlepšeniu dodávok humanitárnej pomoci, evakuácii pacientov z Pásma Gazy či výcviku palestínskej polície v oblasti vnútornej bezpečnosti. Šéfovia diplomacií sa tiež zhodli na potrebe odzbrojenia Hamasu a jeho úplnom vylúčení z akejkoľvek povojnovej správy Pásma Gazy.

„Dlhodobým cieľom musí zostať politické riešenie konfliktu na báze dvojštátneho usporiadania, ktoré zohľadní legitímne práva Palestínčanov, medzinárodné právo a rovnako bezpečnosť Izraela,“ dodal minister.

Najväčšia humanitárna krízy


V súvislosti s eskaláciou konfliktu v Sudáne ministri ostro odsúdili násilie voči civilistom po dobytí hlavného mesta severného Darfúru al-Fašír polovojenskými Jednotkami rýchlej podpory (RSF) a označili ich za vážne porušenia ľudských práv. „Sudán dnes čelí najväčšej humanitárnej kríze na svete. Je nevyhnutné zabezpečiť ochranu civilistov a okamžitý, neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci v súlade s medzinárodným humanitárnym právom,“ zdôraznil Blanár.

Šéfovia diplomacií sa počas rokovania dohodli aj na hlavných princípoch nového prístupu EÚ k africkému regiónu Sahel, medzi ktoré patrí efektívnejšia strategická komunikácia a koordinácia s partnermi v regióne či väčší dôraz na riešenie štrukturálnych príčin nestability. „Únia musí zostať v Saheli prítomná a chrániť tu svoje hodnoty a záujmy – od podpory bezpečnosti, stability a rozvoja až po predchádzanie nelegálnej migrácii či boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,“ uviedol Blanár.

Súčasťou zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci bol tiež neformálny obed s partnermi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), na ktorý dnes nadviaže štvrté ministerské fórum EÚ-Indopacifik v Bruseli. „Slovenská diplomacia má záujem posilniť strategické angažovanie smerom k tomuto regiónu, ktorý patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce na svete,“ doplnil šéf rezortu diplomacie.


Zdroj: SITA.sk - Blanár sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ, rokovali o konfliktoch na Ukrajine aj Blízkom východe – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Blízky východ energetická pomoc Humanitárna kríza Humanitárna pomoc Mierový plán Minister zahraničných vecí Pásmo Gazy rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Efektívnejšie služby klientom: Poisťovňa KOOPERATIVA predstavuje voicebota/chatbota IVA
<< predchádzajúci článok
Glück vyzýva Žilinku, aby súhlasil s účasťou Balogha a Kováča na výbore. Vysvetliť by mal aj závažné podozrenia – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 