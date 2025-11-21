Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 21.11.2025
 Elvíra
 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Glück vyzýva Žilinku, aby súhlasil s účasťou Balogha a Kováča na výbore. Vysvetliť by mal aj závažné podozrenia – VIDEO


Tagy: brannobezpečnostný výbor Generálny prokurátor SR

Brannobezpečnostný výbor parlamentu by sa v pondelok mal opäť zaoberať konfliktom medzi generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a šéfom krajskej prokuratúry v Žiline



66c5b05072b38461770831 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Brannobezpečnostný výbor parlamentu by sa v pondelok mal opäť zaoberať konfliktom medzi generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a šéfom krajskej prokuratúry v Žiline Tomášom Baloghom.


Ako v stanovisku uviedol predseda výboru Richard Glück (Smer-SD), generálneho prokurátora vyzval, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a udelil súhlas s účasťou Balogha a prokurátora Martina Kováča na zasadnutí.

Obvinenie z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní


Títo prokurátori najskôr obvinili generálnu prokuratúru z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní týkajúcich sa politicky exponovaných osôb, konkrétne Svetozára Chabadu, ktorý je švagrom predsedu vlády Roberta Fica, a šéfa Úradu vlády SR Juraja Gedru v prípade MH Manažment. V ďalšom liste následne dvojica prokurátorov oznámila, že požiadala ochranu Úradu pre ochranu oznamovateľov.

V liste sú uvedené mimoriadne závažné pochybnosti o tom, že mal zasahovať generálny prokurátor do výkonu ústavných právomocí verejného funkcionára, čo sa za 30 rokov nestalo, a mal by pán Žilinka prísť a v kľude vysvetliť a konfrontovať s jeho podriadenými, ktorí tento list napísali," vyhlásil Glück.

Doplnil, že nikto generálneho prokurátora neobviňuje, no existujú závažné obvinenia od jeho podriadených, ktorých si sám vybral.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Reakcia opozičnej poslankyne Bihariovej


Podľa opozičnej poslankyne Ireny Bihariovej (PS) dali koaliční poslanci na štvrtkovom prerušenom zasadnutí výboru Žilinkovi najavo, že na Baloghovi im záleží, lebo má na starosti prípady, ktoré sa týkajú ich ľudí.

Žiaden parlamentný výbor sa nesmie stať dejiskom takýchto vybavovačiek," zdôraznila. Dodala, že ak by poslanci mali zistiť, kto v rámci konfliktu na prokuratúre má pravdu, museli by poznať spisy k daným trestným veciam. Na to však nemajú právo.


Zdroj: SITA.sk - Glück vyzýva Žilinku, aby súhlasil s účasťou Balogha a Kováča na výbore. Vysvetliť by mal aj závažné podozrenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

