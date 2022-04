Blanár skritizoval vyzbrojovanie ukrajinskej armády. Tvrdí, že Hegerova vláda zaťahuje Slovensko do vojny

24.4.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) v relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza uviedol, že Slovensko nemá nič spoločné s konfliktom na Ukrajine.Podľa neho však vláda zaťahuje Slovenskú republiky do neho. Pripomenul, že v parlamente hlasovali za odsúdenie danej vojny a chcú, aby sa konflikt riešil mierovou cestou. Zároveň však odmietajú dodávanie zbraní a oslabovanie obrany Slovenska.„Ak Smer-SD kritizuje to, že dodávame vojenskú pomoc, želáte si porážku Ukrajiny, želáte si, aby sme nemali na východe suseda Ukrajinu, ale Ruskú federáciu,“ uviedol v relácii šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) s tým, že vďaka dodávkam zbraní sa dokáže Ukrajina brániť.Doplnil, že v prípade pádu Ukrajiny, by Slovensko na obranu muselo dávať nie dve, ale päť percent HDP. Navyše, vzmáhajúca Ukrajina by mohla pomôcť východným regiónom Slovenskej republiky.