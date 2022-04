Rusi nepoznajú „výdobytky modernej doby“, mnohí z nich sa s toaletou v dome či záchodovou misou stretli po prvýkrát na Ukrajine

Rusi nevedia používať WC

Okupanti kradnú záchodové misy

24.4.2022 - Rusi kedysi vravievali, že ich najväčším snom je vidieť Paríž a zomrieť, no dnes je to inak - ich snom je ukradnúť záchodovú misu a zomrieť. Ako referuje web segodnya.ua, takto okomentoval rabovanie ruských okupantov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Ruskí vojaci podľa Zelenského prišli na Ukrajinu, aby “konečne videli normálny život“. Sú pripravení bojovať iba preto, aby pre seba a svoje rodiny ukradli veci, čo takýto život pripomínajú.Počas okupácie Černihovskej oblasti niektorí ruskí vojaci prvýkrát v živote videli toalety, no vôbec ich nevedeli používať. Očití svedkovia v dedine Jagodnoje neďaleko Černihova popísali Rusov, ktorí sa veľmi čudovali, keď zbadali záchodovú misu a nedokázali pochopiť, prečo sa toaleta nachádza v dome.Rusi navyše na Ukrajine vo veľkom rabujú, kradnú jedlo, oblečenie, vykrádajú kostoly a dokonca sa hrabú odpadkových košoch, kde hľadajú zvyšky potravín.V Chersone vykradli železiarstvo, odkiaľ brali predovšetkým spomenuté záchodové misy. Z oblasti Černihova brali so sebou práčky, koberce, dokonca aj skrine, detské hračky či spodnú bielizeň.Ruský vojenský veliteľ Rustam Minnekajev na výročnom stretnutí Zväzu závodov obranného priemyslu Sverdlovskej oblasti v piatok povedal, že širšia kontrola nad Ukrajinou by otvorila cestu k Moldavsku. Údajne už aj v Moldavsku podľa Rusov dochádza k „porušovaniu práv rusky hovoriacich ľudí“.„Aby som bol úprimný, územie, kde by sa Rusko malo postarať o práva rusky hovoriacich ľudí, je samotné Rusko. Tam, kde nie je sloboda prejavu, nie je sloboda voľby. Jednoducho neexistuje právo na iný názor," povedal Zelenskyj a poznamenal, že v Rusku zúri chudoba a ľudský život tam nestojí za nič.