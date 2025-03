Blanár slávnostne otvoril honorárny konzulát v Kalkate, cieľom je posilnenie hospodárskej spolupráce – FOTO

Rozvoj obchodnej spolupráce

V minulom roku zriadil rezort zahraničia 11 nových honorárnych konzulárnych úradov. Po celom svete ich aktuálne pôsobí 171, pričom v procese prípravy je otvorenie ďalších desiatich. Vedie ich honorárny konzul, ktorý vykonáva čestnú funkciu bezodplatne a na vlastné náklady. Spravidla nejde o profesionálneho diplomata, ale významnú a vplyvnú osobnosť s dobrou znalosťou a kontaktmi v príslušnom regióne.





20.3.2025 (SITA.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo štvrtok slávnostne otvoril honorárny konzulárny úrad SR v indickej Kalkate. Honorárnym konzulom sa stal podnikateľ Vivek Lohia, člen významných obchodných a priemyselných komôr v Indii a výkonný riaditeľ indickej spoločnosti Jupiter Wagons Limited, ktorá je významným partnerom slovenskej Tatravagónky Poprad „Máme tu dobre vybudované vzťahy. Honorárny konzul je v tomto priestore známy a vplyvný človek, môže nám pomôcť pri rozvíjaní obchodnej spolupráce a zároveň vzájomného poznania sa, pretože je dôležité prispôsobiť sa indickým podmienkam,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Blanár.Slovensko chce podľa neho rozšíriť možnosti podnikania a investovania - ako pre indických podnikateľov na Slovensku, tak pre slovenské firmy v Indii. Práve Západné Bengálsko je štát považovaný za bránu pre investorov do celej Indie. Blanár zdôraznil, že na tomto území pôsobí deväť miliónov malých a stredných podnikov so silným zastúpením startupových a IT firiem. Zároveň vyzdvihol aj široké možnosti v oblasti zelených technológií, kybernetickej bezpečnosti či v automobilovom priemysle, ktorý má pre Slovensko zásadný význam.Hlavným poslaním nového zástupcu slovenskej diplomacie bude popri rozvoju medziľudských a kultúrnych vzťahov posilnenie hospodárskej a investičnej spolupráce medzi SR a Indickou republikou, ktorá vlani dosiahla rekordných takmer 1,3 miliardy eur. Ako upozornil minister, s nárastom obchodu a investícií sa zvyšuje dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch, na čo je potrebné primerane reagovať.„V prípade dlhodobo nedostatočne obsadených pozícií majú spoločnosti záujem o zamestnancov z tretích krajín. Vláda SR prijala viacero strategických podporných opatrení týkajúcich sa problematiky národných víz či lietajúcich konzulov, ktoré pomáhajú urýchliť tento proces,“ informoval Blanár. Konkrétnym príkladom je podľa jeho slov práve India, kam rezort zahraničných vecí priebežne vysiela lietajúcich konzulov, ktorí urýchľujú proces vybavovania víz.„Náš zastupiteľský úrad v Dillí spracoval vlani najviac takýchto žiadostí. Chceme preto ambasádu personálne posilniť – v prvej fáze o jedného konzulárneho pracovníka, následne pripravujeme ešte jedno miesto a ak to nebude stačiť, budeme hľadať ďalšie možnosti,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.Program pracovnej cesty slovenskej delegácie uzavrel v Kalkate prvý ročník Slovensko-indického podnikateľského fóra, na ktorom sa zúčastnila spolu približne stovka zástupcov spoločností a inštitúcií z oboch krajín. Blanár otvoril podujatie spolu s hlavnou ministerkou pre priemysel, obchod a podnikanie vo zväzovom štáte Západné Bengálsko Shashiou Panjovou.