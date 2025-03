SK8 riešilo aktuálnu finančnú situáciu krajov, obávajú sa nižšieho plnenia daňových príjmov – FOTO

Finančná nestabilita

Architektonické súťaže

20.3.2025 (SITA.sk) - Aktuálna finančná situácia krajov bola témou štvrtkového zasadnutia Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v Martine. Županka a župani riešili dôležité ekonomické a legislatívne otázky a ich dopad na samosprávy. Vyjadrili obavy z nižšieho plnenia daňových príjmov v prvom kvartáli roka 2025.„Začiatok kalendárneho roka predstavoval pre samosprávy vždy príjmovo najsilnejšie obdobie. Tento rok však realita ukazuje nižší výber daní oproti prognózam. Krajom sa navyše skomplikovala finančná situácia konsolidačnými opatreniami, ktorými vláda SR znížila župám podiel na daňových príjmoch z 30 na 29,5 percenta,” povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová . Združenie považuje za problém aj stále nepodpísanú Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy a avizovanú valorizáciu platov v školstve.„Oceňujeme otvorený dialóg s Ministerstvom financií SR vo veci financovania krajov. Na najbližšom rokovaní budeme žiadať o odpustenie pôžičiek v sume 102 miliónov eur poskytnutých krajom na obnovu cestnej infraštruktúry. Zároveň je pre župy nevyhnutné dohodnúť kompenzácie výdavkov, ktoré sú spojené so zvyšovaním platov v školstve a verejnej správe, keďže v tejto situácii kraje finančné zdroje nemajú,” zdôraznil predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič Ak nedôjde k systémovému riešeniu financovania krajov, dostanú sa mnohé z nich do finančnej nestability. Požadujú preto, aby štát bral samosprávy ako partnerov a adekvátne kompenzoval opatrenia, ktoré priamo vplývajú na ich rozpočty.„Na rokovanie s Ministerstvom financií SR pôjdeme aj s požiadavkou nulovej spoluúčasti samosprávnych krajov pri eurofondoch. Starostovia tak naberú väčšiu odvahu v čerpaní eurofondov,” doplnil predseda Prešovského samosprávneho kraja Ďalšou diskutovanou témou bola úprava podmienok priameho rokovacieho konania pri architektonických súťažiach. Súčasne platný zákon o verejnom obstarávaní umožňuje priame rokovacie konanie iba s víťazom súťaže, pričom v prípade neúspechu rokovania musí byť vypísaná nová súťaž. V iných krajinách, napríklad v Českej republike, je možné rokovať aj s ďalšími účastníkmi, čo zvyšuje efektivitu obstarávania.SK8 preto navrhuje legislatívne úpravy, ktoré by zlepšili flexibilitu verejného obstarávania. Predsedovia krajov sa venovali aj plánovanému vytvoreniu regionálnych centier udržateľnej energetiky v celkovej sume 28 miliónov eur z Programu Slovensku. Združenie SK8 v roku 2024 opakovane žiadalo ministerstvo hospodárstva o začatie implementácie projektu, doteraz však k tomu nedošlo. Vzhľadom na nejasné podmienky a nemožnosť plnenia záväzkov bude SK8 v tejto problematike iniciovať rokovanie s ministerstvom.