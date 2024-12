Blanár: Slovensko je pripravené ponúknuť svoju pôdu na rokovania o mieri na Ukrajine

Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie

Slovensko je podľa Putina neutrálne

27.12.2024 (SITA.sk) - Slovensko už viackrát verejne deklarovalo, že ponúka slovenskú pôdu na rokovania zamerané na ukončenie vojenského konfliktu na Ukrajine. Uviedol to v stanovisku k medializovaným informáciám, že ruský prezident Vladimír Putin neodmieta možnosť, aby sa prípadné rokovania uskutočnili na Slovensku minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ).Ten v tejto súvislosti vníma vyjadrenie ruského prezidenta ako pozitívny signál na čo najskoršie ukončenie vojny, krviprelievania a ničenia.„Aj to len potvrdzuje význam nedávneho rokovania predsedu vlády SR Roberta Fica v Moskve. Slovenská diplomacia je pripravená takýmto spôsobom aktívne prispieť k mierovému procesu a túto možnosť sme komunikovali zároveň ukrajinským partnerom už na našom spoločnom rokovaní slovenskej vlády a ukrajinskej vlády začiatkom októbra 2024 v Užhorode," zdôraznil BlanárMinister pripomenul, že už takmer tretí rok vojenského konfliktu na Ukrajine potvrdzuje to, čo súčasná vláda hovorí od začiatku, teda, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.„Slovensko konzistentne presadzuje mierové riešenia a podporujeme akékoľvek mierové iniciatívy. Tento rok som sa preto zúčastnil tiež mierového samitu vo Švajčiarsku, kde sa všetci účastníci zhodli na tom, čo presadzuje naša vláda, že ďalšie mierové rokovania sa musia uskutočniť za účasti všetkých strán, a teda i Ruska," dodal Blanár.Putin podľa informácii zahraničných médii vo štvrtok 26. septembra povedal, že Slovensko z pohľadu Ruska zastáva v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine neutrálnu pozíciu. Preto nie je proti, aby sa prípadné rokovania o mierovom riešení celej veci uskutočnili na Slovensku.