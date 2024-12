Šimečka: Je absurdné, že nás o zahraničnej politike Slovenska opäť informuje niekto iný, ako vlastná vláda

27.12.2024 (SITA.sk) - Je absurdné, že nás o zahraničnej politike SR opäť informuje niekto iný, ako vlastná vláda. Skonštatoval to v súvislosti s medializovaným vyjadrením ruského prezidenta Vladimíra Putina o tom, že neodmieta možné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine na Slovensku predseda opozičného Progresívneho Slovenska "Najprv to bol srbský prezident (Alexander) Vučić, potom hovorca Kremľa Peskov, teraz dokonca ruský prezident a zločinec Vladimir Putin," uviedol Šimečka. Predseda vlády Robert Fico podľa neho už úplne kašle na demokratickú legitimitu svojej politiky a vôbec na komunikáciu s ľuďmi na Slovensku.Zároveň Šimečka vyhlásil, že ak chce Fico mier, mal v prvom rade vyzvať Putina, aby zastavil útoky a prestal vraždiť nevinných ľudí na Ukrajine. "Také je to jednoduché. Keď ruské vojská prestanú útočiť, o mieri už pokojne môžu rokovať aj priamo na Ficovej terase, alebo na poľovníckej chate v Čifároch," povedal Šimečka.Líder PS tiež pripomenul, že Robert Fico za 14 rokov svojej vlády nebol schopný pre ľudí na Slovensku dokončiť ani jednu diaľnicu do Košíc, nepostavil pre nich žiadnu veľkú koncovú nemocnicu, nespravil nič pre zlepšenie ich ekonomickej situácie a životnej úrovne. "Zrazu si trúfa na nič menšie než na svetový mier. V skutočnosti však len odvádza pozornosť od svojich zlyhaní," dodal Šimečka.Putin podľa informácii zahraničných médií vo štvrtok 26. septembra povedal, že Slovensko z pohľadu Ruska zastáva v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine neutrálnu pozíciu. Preto nie je proti, aby sa prípadné rokovania o mierovom riešení celej veci uskutočnili na Slovensku.