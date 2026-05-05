05. mája 2026

Blanár víta ohlásenie prímeria zo strany Ukrajiny a Ruska, vidí príležitosť na deeskaláciu napätia


Blanár tiež v tejto súvislosti zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. Ohlásené prímeria zo ...



5.5.2026 (SITA.sk) - Blanár tiež v tejto súvislosti zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva.


Ohlásené prímeria zo strany Ukrajiny a Ruska podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) vytvárajú priestor na pokračovanie mierových rokovaní. V tejto súvislosti vyzval na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. Informuje o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Zastavenie bojov znamená zastavenie nezmyselného zabíjania a ničenia na oboch stranách. Ohlásené prímeria vytvárajú priestor pre pokračovanie mierových rokovaní a je potrebné ich na to využiť. Vítam preto iniciatívy z oboch strán, ktoré, verím, budú obojstranne dodržané,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Blanár tiež v tejto súvislosti zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. „Podporujeme všetky kroky, ktoré vedú k deeskalácii napätia a vytvárajú priestor na rokovania o trvalom mieri,“ zdôraznil.

Rezort diplomacie pripomenul, že nariadením ruského prezidenta Vladimira Putina bolo oznámené jednostranné prímerie zo strany Ruskej federácie v bojoch proti Ukrajine na 8. a 9. mája 2026, pri príležitosti 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu v II. svetovej vojne. V reakcii na tento návrh ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil prímerie s Ruskom. Platiť začne od polnoci z 5. na 6. mája 2026.



Zdroj: SITA.sk - Blanár víta ohlásenie prímeria zo strany Ukrajiny a Ruska, vidí príležitosť na deeskaláciu napätia

