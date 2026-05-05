Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Blanár víta ohlásenie prímeria zo strany Ukrajiny a Ruska, vidí príležitosť na deeskaláciu napätia
Ohlásené prímeria zo strany Ukrajiny a Ruska podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) vytvárajú priestor na pokračovanie mierových rokovaní. V tejto súvislosti vyzval na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. Informuje o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.
„Zastavenie bojov znamená zastavenie nezmyselného zabíjania a ničenia na oboch stranách. Ohlásené prímeria vytvárajú priestor pre pokračovanie mierových rokovaní a je potrebné ich na to využiť. Vítam preto iniciatívy z oboch strán, ktoré, verím, budú obojstranne dodržané,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Blanár tiež v tejto súvislosti zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. „Podporujeme všetky kroky, ktoré vedú k deeskalácii napätia a vytvárajú priestor na rokovania o trvalom mieri,“ zdôraznil.
Rezort diplomacie pripomenul, že nariadením ruského prezidenta Vladimira Putina bolo oznámené jednostranné prímerie zo strany Ruskej federácie v bojoch proti Ukrajine na 8. a 9. mája 2026, pri príležitosti 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu v II. svetovej vojne. V reakcii na tento návrh ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil prímerie s Ruskom. Platiť začne od polnoci z 5. na 6. mája 2026.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
