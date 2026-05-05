Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. mája 2026

Vojna s Iránom je len taká malá potýčka, Teherán nemá žiadnu šancu, vyhlásil Trump


Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Prezident napriek pokračujúcim operáciám opakovane bagatelizuje rozsah konfliktu, ktorý čelí kritike aj doma.



Zdieľať
trump_77332 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Prezident napriek pokračujúcim operáciám opakovane bagatelizuje rozsah konfliktu, ktorý čelí kritike aj doma.

Americký prezident Donald Trump sa v utorok pokúsil zľahčiť konflikt s Iránom, keď ho označil za „malú potýčku“. Vyjadrenie zaznelo počas podujatia v Oválnej pracovni venovaného fyzickej kondícii amerických detí.


„Sme v malej vojenskej potýčke. Nazývam to potýčkou, pretože Irán nemá žiadnu šancu. Nikdy nemal. Oni to vedia,“ povedal Trump.



Prezidentov úspech


Prezident pritom opakovane prezentuje konflikt ako výrazný úspech Spojených štátov a tvrdí napríklad, že iránske námorníctvo bolo zničené.


Zároveň však často mení tón svojich vyjadrení. Niekedy otvorene hovorí o vojne, inokedy sa snaží jej rozsah minimalizovať, čo analytici spájajú s nízkou podporou konfliktu medzi americkou verejnosťou.


Ešte v pondelok Trump označil situáciu za „mini-vojnu“ a minulý mesiac hovoril o amerických operáciách ako o „malej exkurzii“.



Kľúčový význam


Konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom je súčasťou širšieho napätia na Blízkom východe, ktoré sa vyostrilo po sérii vojenských operácií a blokáde strategického Hormuzského prielivu.


Región má kľúčový význam pre globálne dodávky ropy a akékoľvek eskalácie majú okamžitý dopad na svetové trhy aj bezpečnostnú situáciu.




Zdroj: SITA.sk - Vojna s Iránom je len taká malá potýčka, Teherán nemá žiadnu šancu, vyhlásil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Raši prijal zástupcov ZMOS aj SK8, predložili mu historicky prvý dokument k reforme verejnej správy – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Blanár víta ohlásenie prímeria zo strany Ukrajiny a Ruska, vidí príležitosť na deeskaláciu napätia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 