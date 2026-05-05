Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Vojna s Iránom je len taká malá potýčka, Teherán nemá žiadnu šancu, vyhlásil Trump
Prezident napriek pokračujúcim operáciám opakovane bagatelizuje rozsah konfliktu, ktorý čelí kritike aj doma.
Americký prezident Donald Trump sa v utorok pokúsil zľahčiť konflikt s Iránom, keď ho označil za „malú potýčku“. Vyjadrenie zaznelo počas podujatia v Oválnej pracovni venovaného fyzickej kondícii amerických detí.
„Sme v malej vojenskej potýčke. Nazývam to potýčkou, pretože Irán nemá žiadnu šancu. Nikdy nemal. Oni to vedia,“ povedal Trump.
Prezidentov úspech
Prezident pritom opakovane prezentuje konflikt ako výrazný úspech Spojených štátov a tvrdí napríklad, že iránske námorníctvo bolo zničené.
Zároveň však často mení tón svojich vyjadrení. Niekedy otvorene hovorí o vojne, inokedy sa snaží jej rozsah minimalizovať, čo analytici spájajú s nízkou podporou konfliktu medzi americkou verejnosťou.
Ešte v pondelok Trump označil situáciu za „mini-vojnu“ a minulý mesiac hovoril o amerických operáciách ako o „malej exkurzii“.
Kľúčový význam
Konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom je súčasťou širšieho napätia na Blízkom východe, ktoré sa vyostrilo po sérii vojenských operácií a blokáde strategického Hormuzského prielivu.
Región má kľúčový význam pre globálne dodávky ropy a akékoľvek eskalácie majú okamžitý dopad na svetové trhy aj bezpečnostnú situáciu.
Zdroj: SITA.sk - Vojna s Iránom je len taká malá potýčka, Teherán nemá žiadnu šancu, vyhlásil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
