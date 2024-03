Blanár vraví, že s Lavrovom hovorili aj o mierových plánoch, narušenie teritoriálnej integrity je červená čiara

10.3.2024 (SITA.sk) -Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) vraví, že so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom pri stretnutí v tureckej Antalyi hovorili aj o mierových plánoch. Uviedol to v relácii verejnoprávnej RTVS O 5 minút 12.Blanár zdôraznil, že vojnu na Ukrajine považujeme za porušenie medzinárodného práva a je potrebné hľadať mierové riešenie, a tieto postoje tlmočil aj Lavrovovi. Dodal, že to tiež vnímame ako narušenie teritoriálnej integrity, čo označil za červenú čiaru.Šéf ruskej diplomacie podľa Blanára pripustil, že majú záujem rokovať. Blanár opakovane zdôraznil potrebu hľadania mierových riešení.Šéf slovenskej diplomacie tiež pripomenul, že od Ruska Slovensko odoberá plyn i jadrové palivo. Sergeja Lavrova sa spýtal, či sú dodávatelia ochotní pokračovať v uzavretých kontraktoch a Lavrov mu podľa jeho slov potvrdil, že sú, ale dôležitá je aj ukrajinská strana.