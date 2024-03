Šéf britskej diplomacie je proti vyslaniu západných vojakov na Ukrajinu hoci len na výcvik, boli by cieľmi pre Rusov

10.3.2024 (SITA.sk) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron nesúhlasí s vyslaním západných vojakov na Ukrajinu, dokonca ani na výcvikové misie. Výcvik sa podľa neho najlepšie vykonáva v zahraničí.Umiestnenie západných vojakov na Ukrajine by vytvorilo ciele pre Rusko, povedal Cameron v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung. Informuje o tom web The Guardian.Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý mesiac nevylúčil možnosť vyslania západných vojakov na Ukrajinu.Británia neskôr potvrdila, že vyslala na Ukrajinu malé jednotky, aby pomohli so zdravotníckym výcvikom, ale hovorca premiéra Rishiho Sunaka konštatoval, že krajina nepredpokladá rozsiahle nasadenie vojakov na ukrajinskom území.Poľský minister zahraničia Radek Sikorski sa o možnej prítomnosti síl NATO na Ukrajine vyjadril, že „nie je nepredstaviteľná“ a ocenil francúzskeho prezidenta za to, že túto myšlienku nevylúčil.