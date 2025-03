Blanár vyzdvihol Slovensko ako kľúčového hráča v indickom biznise: Obchodná výmena vzrástla o 50 percent – VIDEO, FOTO

Slovenský obchod s Indiou prekonal miliardovú hranicu

Nové možnosti pre slovenských podnikateľov

Slovensko ako brána na európsky trh

Kľúčové fórum pre obchodnú diplomaciu

17.3.2025 (SITA.sk) - Do Indie cestovala najpočetnejšia politická a podnikateľská delegácia Slovenskej republiky v histórii slovensko-indických vzťahov. Spolu 25 slovenských firiem a inštitúcií malo možnosť individuálne predstaviť slovenský trh a jeho príležitosti na špecializovanom ekonomickom fóre CII India – Europe Business Exchange organizovanom Konfederáciou indického priemyslu.Na jednej z najväčších platforiem na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Indiou a Európskou úniou sa uskutočnil samostatný blok venovaný Slovensku a jeho obchodným a investičným príležitostiam.Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár Smer-SD ) zdôraznil, že najväčším investorom v Indii sú členské štáty EÚ, pričom tento rok došlo k významnému posunu v politickej dohode na vysokej úrovni o uzavretí Dohody o voľnom obchode FTA ), čo môže priniesť benefit aj pre slovenskú ekonomiku.Ako dodal, vlani odchádzal z Indie s perspektívou dosiahnutia rekordného vzájomného obratu jednej miliardy eur. „Tento cieľ sa podarilo nielenže splniť, ale dokonca prekročiť o ďalších 280 miliónov eur, pričom obchodná výmena vzrástla medziročne o 50 percent, čo hodnotím ako obrovský úspech,“ uviedol.Súčasťou pondelňajšieho ekonomického fóra boli tiež prvé B2B podnikateľské rokovania, ktoré umožnili spoločnostiam zo Slovenska nadviazať komunikáciu s indickými partnermi. Aktuálnu podnikateľskú delegáciu SR v Indii tvoria zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) , štátnej exportno-úverovej agentúry – EXIM banky , slovenských spoločností so širokým zameraním a súčasne univerzít.Ako priblížil štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec , sú medzi nimi firmy reprezentujúce spektrum odvetví od informačných technológií, odborných služieb, tiež strojárstva, energetiky, až po farmaceutický priemysel či logistiku. „Indický trh láka svojou veľkosťou podniky, ktoré majú veľmi úzko zameranú cieľovú skupinu, ale majú schopnosť presadiť sa celosvetovo. Naši podnikatelia vidia príležitosti vo veľmi rýchlo sa rozvíjajúcej indickej ekonomike a rezort zahraničných vecí ich chce v týchto aktivitách podporiť,“ povedal Chovanec.Zdôraznil, že aj preto je jednou z priorít slovenskej ekonomickej diplomacie región Indopacifiku a krajiny globálneho Juhu, kde môže SR využiť ich veľký potenciál. Blanár vystúpil v hlavnom panelovom bloku ekonomického fóra Konfederácie indického priemyslu spolu s indickým štátnym ministrom obchodu a priemyslu Jitinom Prasadom, ministerskými kolegami z Lotyšska, Luxemburska a štátnym tajomníkom ministra zahraničných vecí Poľska.Šéf rezortu zahraničia vyzdvihol predovšetkým slovenskú expertízu a možnosti, ktoré slovenský trh ako prirodzená brána na európsky trh prináša Indii. V závere dňa sa minister zúčastní na slávnostnom otvorení multilaterálnej konferencie Raisina Dialogue 2025 za účasti indického premiéra Naréndra Módího Jeho program pokračuje v utorok 18. marca vystúpením na prestížnej multilaterálnej konferencii Raisina Dialogue 2025, kde bude spolu s ministrom zahraničných vecí Indie Subrahmanjamom Džajšankarom a ďalšími významnými partnermi diskutovať na tému obrany územnej a politickej integrity zvrchovanosti. Delegácia sa následne presunie na 2. ročník slovensko-indického fóra Slovenský inovačný a technologický deň v priestoroch Veľvyslanectva SR v Dillí, na ktorom budú slovenské spoločnosti rokovať s indickými partnermi.Konfederácia indického priemyslu (CII) je celoštátnou obchodno-priemyselnou komorou so 129-ročnou tradíciou. Združuje viac ako 300-tisíc členov zo súkromných, ako aj štátnych spoločností všetkých priemyselných odvetví. Pôsobí tiež ako poradný orgán indickej vlády v otázkach týkajúcich sa obchodu, priemyslu a podnikania v krajine. CII má uzatvorené partnerstvá s 350 komorami a organizáciami zo 133 krajín sveta vrátane Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).