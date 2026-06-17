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17. júna 2026
Blanár vyzdvihol význam Medzinárodného vyšehradského fondu, po prvýkrát bola odovzdaná aj literárna cena
Tagy: Čítanie knižná publikácia Kultúra krajín V4 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ocenenie Vyšehradská literárna cena
„Ocenené knihy predstavujú štyri rozdielne štýly a štyri jedinečné príbehy, ktoré reprezentujú rozmanitosť našich krajín," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.
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17.6.2026 (SITA.sk) - „Ocenené knihy predstavujú štyri rozdielne štýly a štyri jedinečné príbehy, ktoré reprezentujú rozmanitosť našich krajín," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.
Medzinárodný vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. Podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny (V4) a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami aj akademickou obcou a verejnosťou.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia Medzinárodného vyšehradského fondu. V rámci neho tiež bola v utorok 16. júna 2026 po prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena.
„Vyšehradská skupina vznikla ako politický projekt, no veľmi rýchlo prerástla do širokého partnerstva, ktoré dnes pozitívne vplýva na všetky úrovne spoločnosti. Tento rozmer výrazne posilnilo založenie Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri podpore spolupráce a medziľudských kontaktov v našom regióne," uviedol Blanár.
Priblížil tiež, že medzi nástrojmi posilňovania kontaktov medzi krajinami V4 je aj Vyšehradský literárny rezidenčný program. Vznikol v roku 2012, od svojho založenia podporuje tvorbu autorov, prekladateľov a ďalších osobností, ktoré v regióne pôsobia v oblasti literatúry. Na jeho základoch vznikla i Vyšehradská literárna cena, ktorá bola premiérovo odovzdaná pri príležitosti 26. výročia Medzinárodného vyšehradského fondu.
„Bohaté historické a kultúrne dedičstvo strednej Európy sa výrazne odráža aj v jej literatúre. Ocenené knihy predstavujú štyri rozdielne štýly a štyri jedinečné príbehy, ktoré reprezentujú rozmanitosť našich krajín," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.
Blanárov rezort priblížil, že za Slovenskú republiku bola ocenená spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. „Odborná porota pozitívne hodnotila dielo pre jeho výrazný autorský jazyk, silný príbeh a schopnosť spracovať náročné spoločenské témy spôsobom, ktorý oslovuje širokú čitateľskú verejnosť,” uvádza komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Laureátmi ocenenia sa stali aj Alena Machoninová z Českej republiky za knihu Hella, Pawel Pieniažek z Poľska za publikáciu Vojna v mojom dome a Róbert Milbacher z Maďarska za román Horká voda. Vyšehradskú literárnu cenu koordinovala Asociácia Villa Decius v spolupráci so Slovenským literárnym centrom, Českým kultúrnym inštitútom a Petőfiho literárnym múzeom. Projekt bol finančne podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Ocenené tituly hodnotili národné odborné komisie. O víťazoch rozhodla medzinárodná porota vlani v novembri.
Blanár tiež pripomenul, že Slovenská republika už 1. júla 2026 prevezme predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4) od Maďarska. Priblížil tiež, že program slovenského predsedníctva bude postavený na štyroch vzájomne prepojených prioritách, Pôjde o konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorovú spoluprácu a medziľudské kontakty.
„Každá z krajín Vyšehradskej skupiny má svoju vlastnú identitu, no spája nás geografia, história, spoločné hodnoty a ambícia žiť v silnejšej a lepšej Európe. Práve na tieto oblasti sa chceme počas nášho predsedníctva zamerať," vysvetlil.
„Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave vznikol 9. júna 2000 s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu medzi Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom. Prostredníctvom grantov, štipendií a rezidenčných programov podporuje projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, výskumu, občianskej spoločnosti a medziľudských kontaktov. Za viac ako dve desaťročia svojej existencie sa stal jednou z najvýznamnejších inštitúcií podporujúcich spoluprácu v strednej Európe,” pripomenul na záver slovenský rezort diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár vyzdvihol význam Medzinárodného vyšehradského fondu, po prvýkrát bola odovzdaná aj literárna cena © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. Podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny (V4) a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami aj akademickou obcou a verejnosťou.
Kultúrne partnerstvo
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia Medzinárodného vyšehradského fondu. V rámci neho tiež bola v utorok 16. júna 2026 po prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena.
„Vyšehradská skupina vznikla ako politický projekt, no veľmi rýchlo prerástla do širokého partnerstva, ktoré dnes pozitívne vplýva na všetky úrovne spoločnosti. Tento rozmer výrazne posilnilo založenie Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri podpore spolupráce a medziľudských kontaktov v našom regióne," uviedol Blanár.
Priblížil tiež, že medzi nástrojmi posilňovania kontaktov medzi krajinami V4 je aj Vyšehradský literárny rezidenčný program. Vznikol v roku 2012, od svojho založenia podporuje tvorbu autorov, prekladateľov a ďalších osobností, ktoré v regióne pôsobia v oblasti literatúry. Na jeho základoch vznikla i Vyšehradská literárna cena, ktorá bola premiérovo odovzdaná pri príležitosti 26. výročia Medzinárodného vyšehradského fondu.
„Bohaté historické a kultúrne dedičstvo strednej Európy sa výrazne odráža aj v jej literatúre. Ocenené knihy predstavujú štyri rozdielne štýly a štyri jedinečné príbehy, ktoré reprezentujú rozmanitosť našich krajín," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.
Ocenené diela
Blanárov rezort priblížil, že za Slovenskú republiku bola ocenená spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. „Odborná porota pozitívne hodnotila dielo pre jeho výrazný autorský jazyk, silný príbeh a schopnosť spracovať náročné spoločenské témy spôsobom, ktorý oslovuje širokú čitateľskú verejnosť,” uvádza komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Laureátmi ocenenia sa stali aj Alena Machoninová z Českej republiky za knihu Hella, Pawel Pieniažek z Poľska za publikáciu Vojna v mojom dome a Róbert Milbacher z Maďarska za román Horká voda. Vyšehradskú literárnu cenu koordinovala Asociácia Villa Decius v spolupráci so Slovenským literárnym centrom, Českým kultúrnym inštitútom a Petőfiho literárnym múzeom. Projekt bol finančne podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Ocenené tituly hodnotili národné odborné komisie. O víťazoch rozhodla medzinárodná porota vlani v novembri.
Budúce smerovanie
Blanár tiež pripomenul, že Slovenská republika už 1. júla 2026 prevezme predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4) od Maďarska. Priblížil tiež, že program slovenského predsedníctva bude postavený na štyroch vzájomne prepojených prioritách, Pôjde o konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorovú spoluprácu a medziľudské kontakty.
„Každá z krajín Vyšehradskej skupiny má svoju vlastnú identitu, no spája nás geografia, história, spoločné hodnoty a ambícia žiť v silnejšej a lepšej Európe. Práve na tieto oblasti sa chceme počas nášho predsedníctva zamerať," vysvetlil.
„Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave vznikol 9. júna 2000 s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu medzi Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom. Prostredníctvom grantov, štipendií a rezidenčných programov podporuje projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, výskumu, občianskej spoločnosti a medziľudských kontaktov. Za viac ako dve desaťročia svojej existencie sa stal jednou z najvýznamnejších inštitúcií podporujúcich spoluprácu v strednej Európe,” pripomenul na záver slovenský rezort diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár vyzdvihol význam Medzinárodného vyšehradského fondu, po prvýkrát bola odovzdaná aj literárna cena © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čítanie knižná publikácia Kultúra krajín V4 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ocenenie Vyšehradská literárna cena
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