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17. júna 2026
Musk prinútil televíziu ZDF stiahnuť tvrdenie o podnecovaní násilia proti migrantom
Nemecká verejnoprávna televízia po právnej výzve odstránila pasáž, v ktorej miliardára spájala s nepokojmi v severoírskom Belfaste. Miliardár
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Miliardár Elon Musk dosiahol stiahnutie tvrdenia nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, podľa ktorého mal podnecovať protiimigračné násilie v severoírskom Belfaste.
Televízia potvrdila, že po výzve zo strany Muskových právnikov odstránila spornú pasáž zo svojho spravodajského programu a zverejnila upozornenie, že k úprave došlo z právnych dôvodov.
Rasové nepokoje
Spor sa týka relácie ZDFheute live z 12. júna s názvom „Nepokoje v Belfaste – Ako Musk podporil protesty“.
Moderátor v úvode uviedol, že „rasistický dav sa vydal na honbu na migrantov“ a že na to vyzvali „britský pravicový extrémista a technologický miliardár Elon Musk“.
„ZDF potvrdzuje, že Elon Musk prostredníctvom nemeckej advokátskej kancelárie požadoval podpísanie záväzku zdržať sa podobných tvrdení. ZDF vyhovela, záväzok podpísala a predmetnú pasáž z úvodu odstránila,“ uviedla televízia.
Neobhájiteľné tvrdenia
Muskov právnik Joachim Steinhöfel označil výsledok za jednoznačné víťazstvo. „Ohováračské tvrdenia na adresu pána Muska boli z novinárskeho hľadiska úplne neobhájiteľné,“ povedal.
Prípad súvisí s protiimigračnými nepokojmi, ktoré minulý týždeň otriasli Belfastom. Počas niekoľkých nocí dochádzalo k útokom na majetok spájaný s migrantmi.
Musk na sociálnej sieti X zdieľal príspevky podporovateľov protestov a napísal, že „len opakovanými a hlasnými protestmi dôjde k zmene“. Následne však odmietol tvrdenia, že by vyzýval na násilie, a oznámil podniknutie právnych krokov voči ZDF.
Zdroj: SITA.sk - Musk prinútil televíziu ZDF stiahnuť tvrdenie o podnecovaní násilia proti migrantom © SITA Všetky práva vyhradené.
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