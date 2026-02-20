|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 20.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lívia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. februára 2026
Blanár zastupoval Fica na prvom zasadnutí Trumpovej Rady mieru, Slovensko bolo v úlohe pozorovateľa – FOTO
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky Trumpova Rada mieru
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) zastupoval Slovensko na prvom zasadnutí Trumpovej Rady mieru v USA. Minister zastupoval na ...
Zdieľať
20.2.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) zastupoval Slovensko na prvom zasadnutí Trumpovej Rady mieru v USA. Minister zastupoval na tomto historicky prvom zasadnutí rady premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Keďže Slovensko neprijalo členstvo v rade, bolo v úlohe pozorovateľa.
Ako Blanár pripomenul, Rada mieru vznikla na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Podľa ministra je v súčasnosti jedinou relevantnou iniciatívou, ktorá môže priniesť mierové usporiadanie do Gazy, ale aj do celého regiónu Blízkeho východu. Slovenská vláda túto mierovú iniciatívu podporuje.
„Rovnako podporujeme jediné správne, konečné riešenie izraelsko-palestínskej otázky, a to je dvojštátne riešenie,“ dodal minister. SR síce neprijala členstvo v Rade mieru, čo otvorenie komunikovala hneď od začiatku, no pozorovateľská pozícia podľa šéfa slovenskej diplomacie dáva možnosť sledovať všetky dôležité aktivity, ktoré sú spojené s napĺňaním rezolúcie, ale aj k nim prispievať.
„Samotné zasadnutie Rady mieru mi dalo možnosť zrealizovať množstvo bilaterálnych stretnutí s lídrami a ministrami z celého sveta, ktoré som využil zároveň na diskusie o podpore našej slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN. No predovšetkým nás utvrdili v presadzovaní diplomacie a mierových riešení v zahraničnej politike vlády SR,“ uzavrel Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Blanár zastupoval Fica na prvom zasadnutí Trumpovej Rady mieru, Slovensko bolo v úlohe pozorovateľa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako Blanár pripomenul, Rada mieru vznikla na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Podľa ministra je v súčasnosti jedinou relevantnou iniciatívou, ktorá môže priniesť mierové usporiadanie do Gazy, ale aj do celého regiónu Blízkeho východu. Slovenská vláda túto mierovú iniciatívu podporuje.
„Rovnako podporujeme jediné správne, konečné riešenie izraelsko-palestínskej otázky, a to je dvojštátne riešenie,“ dodal minister. SR síce neprijala členstvo v Rade mieru, čo otvorenie komunikovala hneď od začiatku, no pozorovateľská pozícia podľa šéfa slovenskej diplomacie dáva možnosť sledovať všetky dôležité aktivity, ktoré sú spojené s napĺňaním rezolúcie, ale aj k nim prispievať.
„Samotné zasadnutie Rady mieru mi dalo možnosť zrealizovať množstvo bilaterálnych stretnutí s lídrami a ministrami z celého sveta, ktoré som využil zároveň na diskusie o podpore našej slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN. No predovšetkým nás utvrdili v presadzovaní diplomacie a mierových riešení v zahraničnej politike vlády SR,“ uzavrel Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Blanár zastupoval Fica na prvom zasadnutí Trumpovej Rady mieru, Slovensko bolo v úlohe pozorovateľa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky Trumpova Rada mieru
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nakupovať v Lidli sa oplatí: Nákup vás vyjde o pätinu lacnejšie ako pred rokom
Nakupovať v Lidli sa oplatí: Nákup vás vyjde o pätinu lacnejšie ako pred rokom
<< predchádzajúci článok
Šetriť musí podľa Rašiho aj štát, poslancom zrušil vreckové na zahraničné cesty – VIDEO
Šetriť musí podľa Rašiho aj štát, poslancom zrušil vreckové na zahraničné cesty – VIDEO