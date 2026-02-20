Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Nakupovať v Lidli sa oplatí: Nákup vás vyjde o pätinu lacnejšie ako pred rokom


Aktuálne porovnanie ukazuje, že nákupný košík plný bežných potravín je dnes v Lidli výrazne lacnejší. Rozdiel? Až 23 % v prospech zákazníka. Reč je pritom o štandardných cenách, ktoré nájdete v ...



dsc09551 1 676x451 20.2.2026 (SITA.sk) - Aktuálne porovnanie ukazuje, že nákupný košík plný bežných potravín je dnes v Lidli výrazne lacnejší. Rozdiel? Až 23 % v prospech zákazníka. Reč je pritom o štandardných cenách, ktoré nájdete v regáloch každý deň. Ak teda chcete nakúpiť zaručene výhodne, Lidl je správna voľba – diskontné ceny totiž nemusíte prácne hľadať v akciách, pretože tu sú vždy a všetky ceny diskontné.


Hovorí sa, že na dobré sa ľahko zvyká. V prípade nízkych cien to platí dvojnásobne. Lidl potvrdzuje svoju pozíciu cenového lídra a najnovšie dáta hovoria jasnou rečou. Za ten istý nákup dnes zaplatíte menej. Lidl porovnal bežné ceny vybraných produktov a rovnaký nákup dnes stojí o 23 % menej ako minulý rok. Pred rokom ste za tieto položky zaplatili 24,86 €, dnes vás pri pokladni čaká príjemné prekvapenie v podobe sumy 18,96 €. Úspora tak predstavuje takmer 6 eur, ktoré vám ostanú vo vrecku pri každom takomto nákupe. Za mesiac sa z toho nazbiera suma, ktorú už v rodinnom rozpočte skutočne pocítite.

Porovnanie nákupov sa týka štandardných predajných cien v stálom sortimente. Nejde teda o porovnanie krátkodobých akciových cien. Do Lidla môžete prísť kedykoľvek a nízku cenu máte zaručenú.

Lidl do porovnania zaradil produkty, ktoré tvoria základ nákupných zoznamov väčšiny slovenských domácností. Ide o mliečne výrobky, trvanlivé potraviny či drogériu – teda veci, ktoré v domácnosti jednoducho nesmú chýbať. V zozname produktov nájdete napríklad maslo, trvanlivé mlieko, olej či salámu. Nachádza sa tam tiež mozzarella, niva aj cestoviny. Celkovo do porovnania diskont zahrnul 17 položiek, ktoré nájdeme v každej domácnosti a ktoré pravidelne dokupujeme.

Pre spotrebiteľa to znamená jediné – za rovnaký obnos peňazí si dnes z Lidla odnesie domov o pätinu viac tovaru, alebo mu v peňaženke ostane viac prostriedkov. V dobe, keď sa počíta každé euro, je táto správa presne tým, čo zákazníci od spoľahlivého partnera očakávajú: férovosť, kvalitu a predovšetkým dostupnú cenu.

Diskont týmto krokom jasne potvrdzuje, že nakupovať v Lidli sa oplatí. Zároveň ako cenový líder tak vysiela jasný signál, že kvalitné potraviny majú byť dostupné pre každého.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nakupovať v Lidli sa oplatí: Nákup vás vyjde o pätinu lacnejšie ako pred rokom

