Blanár zdôraznil potrebu mierových rokovaní so všetkými partnermi, samit vytvoril platformu pre dialóg

16.6.2024 (SITA.sk) - Mierový samit bol podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára významným krokom na ceste k hľadaniu trvalého mierového riešenia, do ktorého by však mali byť zapojené obe strany konfliktu. Blanár spresnil, že počas tohto víkendu sa zúčastnil v zastúpení predsedu vlády SR Roberta Fica na dvojdňovom Samite o mieri na Ukrajine vo švajčiarskom stredisku Bürgenstock.Na samite sa zúčastnilo približne 100 delegácií spolu s medzinárodnými organizáciami, z toho okolo 90 štátov zastúpených na úrovni prezidentov, predsedov vlád alebo ministrov zahraničných vecí. Záverečné komuniké priamo na konferencii podporilo 80 krajín vrátane Slovenskej republiky. Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol vysokú politickú úroveň zastúpenia a zároveň zdôraznil potrebu pokračovať v ďalších mierových rokovaniach so všetkými partnermi, ktorí sú potrební za rokovacím stolom.„Potvrdzuje sa, že cesta k dosiahnutiu komplexného, spravodlivého a trvalého mieru vedie cez diplomatické rokovania a dialóg, nie cez zabíjanie. Považujem preto za veľmi dôležité a verím, že samit vyšle silný impulz k ďalším mierovým rokovaniam so všetkými partnermi, ktorí sú potrební za rokovacím stolom, čiže aj s krajinami globálneho juhu a predovšetkým s Ruskou federáciou,“ uviedol Blanár s tým, že Slovensko ako sused Ukrajiny je pripravené naďalej konštruktívne prispievať k mierovému úsiliu presadzujúc pri tom svoje národno-štátne záujmy.Blanár dodal, že svetoví lídri a zástupcovia medzinárodných organizácií diskutovali v Bürgenstocku o základných medzinárodnoprávnych princípoch mierovej globálnej platformy postavenej na širokej medzinárodnej podpore Charty Organizácie Spojených národov (OSN) , rovnako o jadrovej a potravinovej bezpečnosti štátov a o humanitárnych aspektoch vojnového konfliktu na Ukrajine.„Aktívne podporujeme úlohu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na Ukrajine. Bezpečnosť jadrových elektrární musí byť plne zabezpečená aj počas vojnového konfliktu. Táto otázka sa významne dotýka aj Slovenska,“ povedal Blanár.Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že účelom samitu vo švajčiarskom Bürgenstocku bolo vytvoriť platformu pre dialóg na vysokej úrovni s cieľom iniciovať proces, ktorý povedie ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu na základe medzinárodného práva a Charty OSN.