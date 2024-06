Modernizácia súdov na Slovensku zaostáva oproti iným krajinám EÚ, pretrváva aj nedôvera v nezávislosť justície

Problém v predchádzajúcej vláde

16.6.2024 (SITA.sk) - Modernizácia súdov na Slovensku oproti iným krajinám EÚ zaostáva. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti na základe porovnávacieho prehľadu krajín v oblasti justície za rok 2024, ktorý zverejnila Európska komisia Okrem informatívneho charakteru prehľadu slúži aj ako podklad pre hodnotiace správy Európskej komisie. Prehľad vychádza zo štatistických údajov predchádzajúcich vlád za roky 2022 a 2023.Slovensko podľa prehľadu kleslo na 18. miesto pri aspektoch digitalizácie súdnictva, a to najmä pokiaľ ide o využívanie umelej inteligencie či interaktívnych aplikácií. Ministerstvo spravodlivosti vidí problém v prístupe bývalého vedenia rezortu. Ako uviedol minister spravodlivosti Boris Susko , predchádzajúca vláda mala veľkú šancu využiť prostriedky na modernizáciu súdnictva ako v oblasti digitalizácie, tak aj v oblasti materiálno-technického vybavenia.„V dôsledku jej vážnych manažérskych zlyhaní sú naše možnosti na ďalšiu modernizáciu oklieštené. Napriek tomu urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili lepšiu dostupnosť občanom k spravodlivosti a posilnili dôveru v justíciu,“ vyhlásil Susko.Ministerstvo taktiež upozornilo na to, že výsledky správy prichádzajú rok od spustenia súdnej mapy. Podľa Suska sa potvrdilo to, na čo upozorňovali pred samotným spustením reformy, že nešlo o šťastné riešenie, čo podľa ministra konštatujú v súčasnosti aj samotní sudcovia, ktorí nemali možnosť na tak zásadných zmenách participovať. „Tam, kde bude priestor, chceme tento systém korigovať,“ Susko.Slovensko zostalo na nezmenenej 12. priečke v počte sudcov na počet obyvateľov, čo je porovnateľné s Nemeckom či Litvou. Pozíciu v prvej desiatke štátov EÚ si SR naďalej drží v zastúpení žien na najvyšších súdoch. Ministerstvo ďalej podotklo, že problém, ktorý stále pretrváva je dlhodobo nízke vnímanie nezávislosti súdnictva.„Napriek čiastočnému zlepšeniu stále ostávame na posledných priečkach spomedzi členských štátov EÚ. V subjektívnom hodnotení občanov Slovensko zostalo na rovnakom mieste ako vlani pred Poľskom, Chorvátskom a Bulharskom," informoval rezort spravodlivosti a spresnil, že tento rok boli hodnotené aj nové oblasti.Generálny riaditeľ sekcie medzinárodného práva Ministerstva spravodlivosti SR Michal Kotlárik priblížil, že pri kvalite justície sa doplnili napríklad údaje o odmene ustanoveného advokáta v trestnom konaní. Ďalšou novinkou je tiež mapovanie orgánov zapojených do dedičského konania, osobitných opatrení pre zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím v justícii či osobitných opatrení v prípade žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.