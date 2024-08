Blanárovo ministerstvo mení sieť zastupiteľských úradov v zahraničí. Niektoré ruší, iné zasa zriaďuje (video)

Suverénna politika na všetky štyri svetové strany

30.8.2024 (SITA.sk) - Rezort diplomacie prehodnotil rozmiestnenie siete zastupiteľských úradov v zahraničí. Vyplynulo to z odtajneného materiálu, ktorý schválila vláda na rokovaní v stredu 27. augusta. Niektoré zastupiteľské úrady sa tak vláda rozhodla zrušiť, iné zase zriadiť.Slovensko tak otvorí štyri nové zastupiteľské úrady v Alžírsku, na Filipínach, v Malajzii a Tanzánii, pričom ich zriaďovanie sa začne začiatkom septembra. Ku koncu tohto roka končia slovenské zastupiteľstvá v Dánsku a Nórsku, generálne konzuláty v Krakove a Petrohrade a styčný úrad v Kosove.„Služby pre občanov SR aj diplomatické vzťahy však ostanú zachované v rámci pôsobenia z konkrétnych zastupiteľských úradov SR v okolitých štátoch,“ informoval rezort diplomacie na svojej domovskej stránke. Smer-SD ) priblížil, že úprava siete zastupiteľských úradov nadväzuje na programové vyhlásenie vlády, a to v kontexte členstva Slovenska v EÚ NATO , s cieľom vykonávať suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany.Dôraz sa pritom kladie na posilnenie ekonomických aktivít, predovšetkým v regióne Indopacifiku, v krajinách globálneho Juhu vrátane Afriky a Južnej Ameriky.Ďalším dôvodom je podľa slov ministra aj to, že sa SR uchádza o miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. Podľa Blanára potrebuje byť SR preto aktívnejšia voči Africkej únii , ktorá spoločne s úradom OSN sídli v etiópskej Addis Abebe.„Slovensko tu preto zriadi svoj styčný úrad v rámci zastupiteľského úradu v Nairobi,“ doplnil rezort diplomacie. Nové slovenské zastúpenia budú podľa ministerstva zároveň zabezpečovať slovenské zastúpenie v okolitých štátoch.„Takto odťažíme našich diplomatov a zamestnancov najmä v Afrike, kde Slovensko nemalo adekvátny počet veľvyslanectiev. Zároveň rozložením medzi väčší počet úradov umožníme intenzívnejšiu mieru spolupráce s krajinami Afriky a juhovýchodnej Ázie,“ doplnil Blanár.Zrušenie zastupiteľského úradu v Dánsku ministerstvo vysvetľuje tak, že vzhľadom na členstvo krajín v EÚ a NATO a dlhodobú nízku intenzitu bilaterálnych vzťahov nie je potrebná prítomnosť zastupiteľského úradu. Vzťahy s Dánskom by mal tak po novom zabezpečovať zastupiteľský úrad SR vo švédskom Štokholme.Dôvodom zrušenia nórskeho zastupiteľstva je podľa predloženého materiálu to, že Nórsko nemá dlhodobo veľvyslanectvo v Bratislave a vzťahy so Slovenskom pokrýva prostredníctvom svojho veľvyslanectva vo Viedni.Nórsky finančný mechanizmus môže podľa rezortu diplomacie naďalej pokračovať aj bez prítomnosti zastupiteľského úradu. Aj vzťahy s Nórskom by mal zabezpečovať zastupiteľský úrad SR vo Švédsku.Generálny konzulát SR v Krakove sa zrušuje preto, že jeho agenda a aktivity nemajú podľa ministerstva zahraničných vecí reálny vplyv na rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi SR a Poľskom. Postačuje preto zastupiteľský úrad SR vo Varšave. Ako ministerstvo ďalej priblížilo, agenda a aktivity generálneho konzulátu SR v Sankt Peterburgu boli vzhľadom na vojnu na Ukrajine v roku 2023 minimálne.„ Vzájomný slovensko-ruský obchod je negatívne ovplyvnený sankciami a ruské teritórium je momentálne pre obmedzenia dovozu a vývozu neproduktívne,“ priblížilo ministerstvo s tým, že výkon konzulárnych činností bude presunutý na zastupiteľský úrad SR v Moskve.