Kremeľ nemá obavy z Putinovej cesty do Mongolska, hoci je zmluvným štátom Medzinárodného trestného súdu

Rusko neuznáva jurisdikciu ICC

Povinnosť spolupracovať so súdom

30.8.2024 (SITA.sk) - Kremeľ nemá obavy ohľadom cesty ruského vodcu Vladimira Putina do Mongolska. Krajina je členom Medzinárodného trestného súdu (ICC) , ktorý vlani vydal zatykač na Putina za jeho rolu pri únosoch detí z Ukrajiny, kde vedie vojnu Návšteva naplánovaná na 3. septembra je prvá Putinova cesta do krajiny, ktorá je členom ICC, od vydania zatykača v marci 2023.Mongolsko je signatárom Rímskeho štatútu ICC, ktorý vyžaduje zatknutie každého, na koho ICC vydal zatykač. Súd však na to nemá žiadny mechanizmus presadzovania.Putinov hovorca Dmitrij Peskov , ktorý už skôr vyhlásil, že Rusko neuznáva jurisdikciu ICC, počas piatkovej konferencie novinárom povedal, že Kremeľ nemá obavy a s „priateľmi v Mongolsku“ vedie skvelý dialóg.Hovorca ICC Fadi El Abdallah však v piatok zdôraznil, že Mongolsko je signatár Rímskeho štatútu a má povinnosť spolupracovať so súdom.„Medzinárodný trestný súd sa spolieha na svoje zmluvné štáty a ďalších partnerov pri výkone svojich rozhodnutí, a to aj v súvislosti so zatykačmi. V prípade nespolupráce môžu sudcovia ICC vydať rozhodnutie v tomto zmysle a informovať o tom zhromaždenie zmluvných štátov. Potom je na zhromaždení, aby prijalo akékoľvek opatrenie, ktoré považuje za vhodné,“ vysvetlil bez špecifikovania opatrení hovorca.Putin do Mongolska podľa Kremľa pricestuje na pozvanie tamojšieho prezidenta Uchnaagijna Chürelsücha, aby sa zúčastnil na podujatiach pri príležitosti 85. výročia víťazstva sovietskych a mongolských síl nad japonskými militaristami pri rieke Chalchyn Gol. Ruský vodca bude tiež rokovať s predstaviteľmi Mongolska.