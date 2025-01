Blanárovo ministerstvo nebude na podnet SNS podnikať žiadne predčasné kroky, počká na uzavretie vyšetrovania kyberútoku

SNS chce stanovisko od Zelenského

Ukrajina má pomôcť so zistením pravdy

10.1.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dôveruje bezpečnostným zložkám a orgánom činným v trestnom konaní, že prípad kyberútoku na katastrálny portál bude čo najskôr vyšetrený, vrátane hypotézy, ktorú v piatok vyslovil predseda vlády Robert Fico na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti.Ako rezort diplomacie ďalej zdôraznil v reakcii na výzvu koaličnej SNS aby si MZV predvolalo ukrajinského veľvyslanca, do uzavretia vyšetrovania nebude podnikať žiadne predčasné diplomatické kroky.„V prípade potreby, až na základe vyšetrení, je náš rezort pripravený poskytnúť súčinnosť, ak si to situácia vyžiada," uviedlo ministerstvo zahraničia.Slovenská národná strana (SNS) apeluje na slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Smer-SD ), aby si v súvislosti s aktuálnym kybernetickým útokom na kataster predvolal ukrajinského veľvyslanca. Cieľom je objasnenie medializovaných informácií o tom, že za útokom môžu stáť osoby, ktoré sú blízke Ukrajine.„Slovenská národná strana považuje za dôležité, aby minister Blanár požiadal o oficiálne stanovisko predstaviteľov Ukrajiny, vrátane prezidenta Zelenského , aby vyvrátil akékoľvek podozrenie, resp. aby poskytli súčinnosť pri dohľadaní možných páchateľov tohto kybernetického útoku,“ uviedli národniari.Považujú za dôležité, aby v prípade, ak by sa dané informácie potvrdili, ukrajinská strana pomohla so zistením pravdy, a to tak, aby sa bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou do budúcna nenarušili.„V prípade, že ukrajinská strana nemá čo skrývať, poskytne našim orgánom bezodkladne súčinnosť pri hľadaní skutočných páchateľov,“ uzavrela SNS.Na piatkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti sa predseda vlády vyjadril, že je možné, že kybernetický útok na kataster na Slovensku prišiel z Ukrajiny.„Vážne sa zaoberáme vyšetrovacou verziou, že útok na kataster prišiel z Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že v rámci katastra nejakí zamestnanci, ktorí tam pracovali, otvárali dvere tomuto útoku. Takže bude ešte veľmi veselo,“ povedal Fico.