Šutaj Eštok navrhuje prevod zodpovednosti za kybernetickú ochranu kritickej infraštruktúry na ministerstvo vnútra

Návrh by mohla podporiť aj opozícia

Dáta sú zálohované

10.1.2025 (SITA.sk) - Vzhľadom na narastajúcu intenzitu kybernetických útokov vo svete je nevyhnutné posilniť kybernetickú bezpečnosť Slovenska. Skonštatoval to minister vnútra a šéf koaličnej strany Hlas-SD Jedným z možných krokov, ktoré navrhuje, je prevod zodpovednosti za kybernetickú ochranu kritickej infraštruktúry zo súkromných spoločností alebo iných štátnych inštitúcií na ministerstvo vnútra „Tento návrh by mohla podporiť aj opozícia, keďže si doteraz myslela, že kybernetickú ochranu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR už teraz zabezpečuje ministerstvo vnútra," uviedol Šutaj Eštok.Zároveň pripomenul, že na piatkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR účastníkov informovali, že dáta z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR sú zálohované a môžu byť obnovené.Rezort vnútra v stredu 8. januára potvrdil, že informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, bol zasiahnutý rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia. Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa už zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite