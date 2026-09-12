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12. septembra 2026

Blanárovo ministerstvo odmieta výstavu v Bratislave, hovorí o propagácii ruskej anexie


Tagy: Anexia Krymu ruská anexia Krymu Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa rezortu propaguje ruskú anexiu Krymu. Ministerstvo zahraničných vecí odmieta výstavu, ktorá propaguje ruskú



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blanar2 12.9.2026 (SITA.sk) - Podľa rezortu propaguje ruskú anexiu Krymu.


Ministerstvo zahraničných vecí odmieta výstavu, ktorá propaguje ruskú anexiu Krymu. Rezort diplomacie zdôraznil, že sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave s názvom Krymské zlato: civilizovaná Európa drancuje ruské poklady.

Ministerstvo to vníma ako verejnú propagáciu, ktorá obhajuje odňatie územia suverénneho štátu v rozpore s medzinárodným právom, a to je podľa rezortu diplomacie neprijateľné.

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„Náplňou činnosti kultúrnych inštitúcií má byť propagácia vzájomného porozumenia a spolupráce medzi národmi a kultúrami. Slovensko vníma pôsobenie takýchto inštitúcií na upevňovanie vzťahov. Považujeme preto za nevhodné, ak Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave prezentuje tému, ktorú SR jasne považuje za porušenie medzinárodného práva,“ vyhlásilo ministerstvo. Zároveň zdôraznilo, že SR dlhodobo presadzuje dodržiavanie medzinárodného práva bez výnimiek či dvojakého metra.

„Podporujeme zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ktoré musia byť rešpektované a nesmú byť menené silou,“ uzavrelo ministerstvo s tým, že tak, ako neuznalo jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova, tak neuznáva ruskú anexiu Krymu a ďalších oblastí na Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Blanárovo ministerstvo odmieta výstavu v Bratislave, hovorí o propagácii ruskej anexie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anexia Krymu ruská anexia Krymu Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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